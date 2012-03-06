آئین تجلیل از قهرمانان و مدال آوران ورزشی سال 89 استان البرز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین آئین تجلیل از قهرمانان و مدال آوران ورزشی سال 89 استان البرز بعد از ظهر سه شنبه به همت اداره کل ورزش و جوانان استان البرز، شورای شهر و شهرداری کرج برگزار شد.

احمد رسولی نژاد معاون حقوقی، پارلمانی و امور استان های وزارت ورزش و جوانان، عیسی فرهادی استاندار البرز، مهدی ایران نژاد فرماندار کرج، رجبی معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز، سید علی آقازاده شهردار کرج، بهروز منتقمی مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز و دادگو رئیس شورای اسلامی شهر کرج نیز در این مراسم حضور داشتند.

بهمن هاشمی مجری توانمند صدا و سیمای جمهوری اسلامی با اجرای زیبای خود فضای شادی را در این آئین ایجاد کرده بود.

مازیار عصری با صدای زیبای خود چند اجرا را در این آئین داشت.

تمام ورزشکاران استان البرز به همراه خانواده های خود نیز در این آئین تجلیل حضور داشتند که در پایان از 480 ورزشکار برتر که در سال 89 موفق به کسب مدال رنگارنگ در سطح ملی، کشوری و بین المللی شده بودند تقدیر به عمل آمد.

بهروز منتقمی در پایان مراسم هنگام اهدای جوایز به ورزشکاران اظهار داشت: تمام زحمات این برنامه بر دوش شهرداری کرج بود و از شهرداری کرج تشکر می کنم.