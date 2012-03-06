چراغ‌ قرمز در مسیرهای پرتردد زنجان باید حذف شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر کریمی ظهر سه شنبه در جلسه شورای ترافیک استان زنجان افزود: رویکرد شوارای ترافیک استان حذف تقاطع و چراغ قرمز در برخی محورها، در راستای روانسازسی ترافیک شهری است و شهرداریها باید طرحهایی در این راستا ارائه دهند.
وی ادامه داد: چراغ قرمزها در مسیرهای پرتردد باید حذف شود و در بزرگراه 22 بهمن نیز با توجه به مشکلات موجود انتظار داریم شهرداری وضعیت دو میدان ارتش و مدرس را ساماندهی کند.
کریمی با اشاره به ارائه طرح از سوی مشاوران برای ساماندهی دو میدان اصلی واقع در بزرگراه 22 بهمن افزود: امیدواریم با تصویب طرحها شهرداری به سرعت وارد عمل شده و در مدت سه ماه مراحل اجرای کار را به اتمام برسانند.
معاون عمرانی استاندار زنجان به مسئولیت شهرداری در قبال تبعات بعدی اجرای این طرحها نیز اشاره کرد و یادآور شد: مسئولان امر باید این طرح ها را در قالب پروژههای کوتاه مدت برای ساماندهی وضعیت ترافیک در نظر بگیرند و براساس آن شرایط تملک و طرحهای بلند مدت را برنامهریزی کنند.
کریمی با بیان اینکه طرحهای اجرا شده نباید هزینه مضاعفی را به شهر تحمیل کند، افزود: روانسازی ترافیک باید در اولویتکاری همه مسئولان امر قرار گیرد تا در آیندهای نزدیک شاهد خیابانهایی با ترافیک روان باشیم.
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