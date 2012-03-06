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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۵۱

سلیمان پور اعلام کرد:

شاخص ایجاد اشتغال در رباط کریم از سهمیه فراتر رفت

شاخص ایجاد اشتغال در رباط کریم از سهمیه فراتر رفت

رباط کریم - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان رباط کریم اعلام کرد: شاخص اشتغالزایی در این شهرستان در سال جاری از سهمیه تعیین شده فراتر رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن سلیمان پور اظهار داشت: امسال بر مبنای سیاست کلان دولت برای ایجاد بیش از دو میلیون شغل در کشور، سهمیه شهرستان رباط کریم 13 هزار و 344 شغل بود.

وی افزود: در این زمینه با تلاش های صورت گرفته، میزان ایجاد شغل در این شهرستان از مقدار تعیین شده فراتر رفت.

این مسئول با بیان اینکه رفع معضل بیکاری از دغدغه های اصلی دولت و مردم است، عنوان کرد: پیش بینی می شود بیش از دو هزار شغل بیشتر از سهمیه مشخص شده تا پایان سال ایجاد و در سامانه رصد ثبت شود.

سلیمان پور با قدردانی از تلاش دستگاه های ذیربط در زمینه اشتغال زایی اعلام کرد: هدف اصلی مسئولان ایجاد شغل پایدار و باثبات است.

فرماندار شهرستان رباط کریم یادآور شد: با توجه به وجود قابلیتها و ظرفیتهای فراوان انسانی، صنعتی و طبیعی در رباط کریم، به طور قطع می توان در زمینه ایجاد شغل و کار مناسب، بیش از این اقدام کرد.

کد مطلب 1553510

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