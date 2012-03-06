1.5 درصد از مراتع کشور در کردستان قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اکرم توفیقی ظهر سه شنبه در مراسم جشن درختکاری که با حضور جمعی از مسئولان استان کردستان برگزار شد، اظهار داشت: در مجموع 31 تیپ مرتعی در قالب چهار گروه بزرگ گیاهی در استان کردستان وجود دارند.

وی با اشاره به ارزش و جایگاه عرصه های طبیعی افزود: مرتع یکی از مهمترین عرصه های طبیعی است و استان کردستان با داشتن یک میلیون و 294 هزار و 396 هکتار مرتع در حفظ منابع بهره برداران و کاهش روان آب و چرای دام ها نقش مهمی ایفا می کند.

مدیر کل منابع طبیعی استان کردستان با اشاره به سیاست های اجرایی اولویت دار برای توسعه استان در بخش منابع طبیعی بیان کرد: جلوگیری از تبدیل اراضی به سایر کاربری هایی که نهایتا موجب تخریب طبیعت می شود، تسهیل واگذاری منابع مالی و بانکی برای بهره برداران عرصه های مرتعی و جنگلی، تقویت و اهمیت بیشتر دادن به بیمه محصولات جنگلی و مرتعی و ارتقاء میزان آگاهی مرتعداران و جنگل نشینان با ارائه آموزش های علمی و عملی است.

توفیقی یادآور شد: ترویج منابع طبیعی فعالیت مستمر آموزشی است و برای ایجاد تغیرات مطلوب در رفتار مردم، بهره برداران و مجریان طرح ها و تسهیل مشارکت آنان در فرایند برنامه های حفاظت، احیا، توسعه و بهره برداری اصولی و پایدار از جنگل، مرتع و حوزه های آبخیز استان جزو برنامه های اصلی در این استان است.

وی ادامه داد: ترویج فرهنگ منابع طبیعی و آشنا کردن مردم به اهمیت این فرهنگ در حیات انسان ها، ایجاد احساس مسئولیت در مردم نسبت به حفاظت از منابع طبیعی، ایجاد تشکیلات منسجم مشارکتی در جهت حفظ، احیاء و توسعه منابع طبیعی و ترویج اصول حفاظت از این منابع از جمله دیگر اولویت های کاری این سازمان است.

این مراسم با اجرای کمربند انسانی توسط دانش آموزان و با حضور فرماندار سنندج، مدیر کل منابع طبیعی استان کردستان، شهردار سنندج، مدیر کل جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولان و فعالان عرصه های حفاظت از منابع طبیعی در پارک 28 دی سنندج برگزار شد.