سه هزار نیروی انسانی در هتلهای اصفهان مشغول به کار هستند

مهدی نریمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید به اینکه سال گذشته برخی کلید به دستان فعال بودند، اظهار داشت: باید از اکنون با کلید به دست‌هایی که به صورت شبکه‌ای و پنهان فعالیت و فعالیت خود را هم در طول سال ادامه می دهند، برخورد جدی شود.

وی با اشاره به اینکه باید اسکان مسافران نوروزی در درجه نخست با اولویت اسکان در هتل‌ها و مهمان پذیرها همراه باشد، افزود: سه هزار نیروی انسانی در هتل های اصفهان مشغول به کار و از این طریق ارتزاق می کنند.

نایب رئیس اتحادیه هتل داران اصفهان به کارشکنی های کلید به دستان در مواجه با مسافران اشاره کرد و گفت: برخی از افراد در مسیرهای راه آهن، ترمینال‌های مسافرتی و نیز برخی مکان‌های ورود و خروج مسافران از طریق واسطه‌هایی پنهانی مسافران را به سمت منازل‌استیجاری ارزان قیمت هدایت می‌کنند.

وی با تاکید به اینکه در آینده همین کلید به دست‌های شبکه ای و پنهان می‌توانند منشا بسیاری از مشکلات اجتماعی باشند، تصریح کرد: باید جلوی آسیب های اجتماعی را هر چه سریع تر گرفت.

نریمانی در آستانه نوروز91، به آماده سازی هتل‌های اصفهان جهت پذیرش و اسکان مسافران نوروزی اشاره کرد و بیان داشت: تحادیه هتل داران اصفهان کمیته‌ای پنج‌گانه تحت نظر سازمان میراث فرهنگی تشکیل و برای نوروز برنامه ریزی کرده است.

وی ادامه داد: کمیته مذکور به امر نرخ گذاری،آموزش،کمیته فنی،بازاریابی و تبلیغات قرار گرفته چنانکه در این راستا همه هتل‌ها دارای سایت فعال جهت رزرو بلیط مسافران هستند.

نائب رئیس اتحادیه هتل داران اصفهان اضافه کرد: تمامی هتل‌های اصفهان در سایت‌های خود امکانات، تصاویر و سایر خدمات خود را از جمله قیمت‌ها را برای رزرو اتاق به نمایش گذاشته‌اند.