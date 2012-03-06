ملت شجاع ایران در 12 اسفند معادلات دشمن را برهم زدند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نکو ظهر سه شنبه در جمع مردم گلستان اظهار داشت: در روز 12 اسفند همه در پای صندوق های اخذ رای حاضر شدند و با این حضور حداکثری و مقتدرانه خود باعث شدند که پایه های اساسی نظام در عرصه جهانی تقویت شود.

به گفته وی مردم شهرستانهای رباط کریم و بهارستان نیز از این قافله عقب نکشیدند و اطاعت پذیری خود را از ولایت مطلقه فقیه و دفاع از انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

وی بیان کرد: حضور پرشور مردم در صحنه انتخابات به رغم همه تبلیغات مسموم دشمنان از یک سال پیش در شبکه های ماهواره ای و نیز در فضای مجازی هیچ تاثیری در اراده قوی مردم نداشت بلکه اقدام شوم دشمن برای ملت قهرمان ما یک زمینه سازی خوب بود تا پاسخ قاطع آنان را بالعکس با حضور در صحنه انتخابات بدهند.

نکو با اشاره به قدرشناسی مردم از ولایت مطلقه فقیه و دفاع از کیان مقدس این نظام افزود: دشمن باید این آرزو را با خود به گور ببرد که بخواهد ملت آگاه ما را با تبلیغات دروغین خود تحت تاثیر قرار دهد.

وی ملت ایران را ملتی آگاه و بابصیرت و پیرو ولایت فقیه دانست و تصریح کرد: در هیچ کجای جهان چنین ملتی یافت نمی شود که تا به این حد نسبت به رهبر و کشور خود ارادت قوی داشته باشد چرا که هر زمان ؛ رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ایران فرامینی گهربار داشته است مردم به بهترین نحو در عمل به آن لبیک گفته و این نشانگر آگاهی و بصیرت مردم است.

منتخب مردم شهرستان های رباط کریم و بهارستان در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به روند برگزاری این دوره از انتخابات اشاره کرد و گفت: انتخابات اخیر یکی از پرشور ترین انتخاباتی بود که همه مجریان این دوره سنگ تمام گذاشتند و چنین روندی در هیچ کجای جهان یافت نمی شود.

انتخابات مجلس نهم با امنیت کامل برگزار شد

نکو سلامت و امنیت کامل این دوره از انتخابات را یکی از ویژگی های این عرصه حساس برشمرد و اظهار داشت: خوشبختانه در همه جای ایران اسلامی به ویژه در شهرستان رباط کریم و بهارستان با درایت فرمانداران، بخشداران اعضای هئیت اجرایی، نظارت و بازرسی و انتظامی و نیز دیگر مجریان انتخابات این دوره با صلابت و در امنیت کامل برگزار شد که جای تشکر و قدردانی دارد.

وی در ادامه یکی از اهداف و برنامه های خود را در شهرستان رباط کریم و بهارستان ایجاد همدلی و اتحاد بین همه آحاد مردم و مسئولین یاد کرد و ادامه داد: بنده امروز که با 70 هزار رای مردم به مجلس شورای اسلامی راه یافتم افتخار نمایندگی همه مردم را بر عهده دارم و بنابراین ایجاد همدلی، وحدت، یکدلی و اتحاد همگانی یکی از برنامه های اصلی در این حوزه است.

به گفته وی درسایه اتحاد و همدلی است که می توانیم نسبت به اهداف از پیش تعین شده گام برداریم.

هواداران نامزدهای مجلس باید بایکدیگر رفاقت کنند

این مسئول در ادامه همه هواداران را به یک ید مستقل فرا خواند و خطاب به اعضای ستاد خود و دیگر هواداران گفت: کسانی که طی ایام تبلیغات و قبل از آن گام های موثری در راستای موفقیت بنده برداشته امروز وظیفه دارند که نسبت به جذب و دوستی با هواداران دیگر نامزدهای انتخاباتی عمل کنند و آنان را با آغوش باز به سوی خود جذب کنند.

نکو ایجاد هر گونه تنش و اختلاف را بین هواداران یک اقدام منفی در اهداف و برنامه های کاری خود خواند و اظهار داشت: امروز ما افتخار این را کسب کردیم تا در خدمت انسان های شریف و مومنی باشیم که عاشقانه در کنار سایر نامزدهای انتخاباتی فعالیت داشته و این روند کاری آنان باعث شد که یک حماسه پرشور در صحنه انتخابات به وجود آید.

وی در ادامه سایر کاندیداها و برخی مسئولین که ساز مخالف را به صدا درآورده بودند دعوت به خویشتن داری کرد و از آنان خواست که با احترام آرای شهروندان به منتخب مردم دست در دست هم دهیم تا گامی برای آبادانی منطقه برداریم.



نکو این حرکت را یک روال دانست و گفت: بنده که در دوره گذشته نتوانستم به مجلس راه پیدا کنم در فردای انتخابات با صدور اطلاعیه ای از حضور مردم قدردانی و تبریک خود را به منتخب مردم اعلام کردم.

وی در ادامه مجلس نهم را به دلیل حضور حماسی مردم در پای صندوق های اخذ رای یک مجلس در مسیر فروپاشی اسرائیل غاصب قلمداد کرد و این اقدام را یک آروزی منتخبان مردم مجلس نهم برشمرد.