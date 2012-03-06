اسماعیل کدخدازاده درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری کمیته ملی المپیک، اسماعیل کدخدازاده در بهمن سال 1317 در تهران متولد شد وی تحصیلات خود را تا درجه کارشناسی ارشد در ایران و انگلستان به پایان برده و چند دانشنامه در رشته‌های مختلف علمی و ورزشی نیز دریافت داشته و با توجه به اشتغال در وزارت نفت از پایه گذاران سازمان نوین ورزش در صنعت نفت کشور بود.

وی جدای از اشتغال در موسسات دولتی، سابقه فعالیت در فدراسیون‌های فوتبال، وزنه برداری، مشتزنی، ژیمناستیک، بدمینتون و ناشنوایان داشته و سال‌ها در کنفدراسیون‌های آسیایی وزنه برداری و بدمینتون آسیا خدمات ارزنده‌ای ارائه کرده و در عرصه مطبوعات نیز در نشریات اطلاعات، کیهان، کیهان ورزشی، سردبیری نشریات صنعت نفت و فصلنامه انجمن پیشکسوتان ایران فعالیت داشت.

تاریخ المپیک عهده باستان و دوره نوین، تاریخ جام جهانی فوتبال، یادگاری‌های ایران از بازی‌های تابستانی و زمستانی المپیک و آسیایی به زبان‌های فارسی و انگلیسی، سرآمدان ورزش ایران در بازی‌های قاره کهن و فوتبال ایران در المپیک، جام جهانی و بازی‌های آسیایی از مهمترین اثرات وی هستند.

با تاسیس جامعه بین المللی تاریخ نگاران المپیک وابسته به کمیته بین المللی المپیک مرحوم اسماعیل کدخدازاده اولین آسیایی بود که به عضویت دائمی این نهاد درآمد.

گروه ورزشی خبرگزاری مهر در گذشت این تاریخ نویس فعال ورزشی کشورمان را به خانواده محترم وی، جامعه بزرگ ورزش کشور و اهل قلم، تسلیت گفته و از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی و برای خانوداه محترم و دیگر سوگواران صبر و شکیبایی مسئلت می‌نماید.