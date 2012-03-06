دو مدرسه در طالقان به عنوان مدارس ماندگار ثبت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حلیمی بعد از ظهر سه شنبه در جمع فرهنگیان و دانش آموزان طالقان افزود: مدارس "فاطمه رستگار" و "سمیه" به دلیل قدمت بیش از 50 سال به عنوان مدارس ماندگار ثبت خواهند شد.



حلیمی در ادامه با اشاره به ضرورت هوشمند سازی مدارس و کلاسهای درس در هر منطقه ای، اظهار داشت: با تخصیص بودجه مناسب می توانیم به زودی کاستی در بخش کلاسهای هموشمند را جبران کنیم.



وی گفت: منطقه طالقان پیش از شهرستان شدن با مشکلات زیادی در همه بخشها مواجه بود که با ارتقای این منطقه از بخش به شهرستان تلاش مضاعفی برای جبران کاستیها و کمبودها شده است.

هشت کلاس در طالقان هوشمند شدند



عبدالرزاق آقا احمدی مدیر آموزش و پرورش شهرستان طالقان نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از عملکرد اداره آموزش و پرورش طالقان اظهار داشت: تاکنون در شهرستان طالقان هشت کلاس هوشمند دایر شده است.



وی گفت: تعداد یک کلاس استثنایی نیز برای دانش آموزان استثنایی در طالقان راه اندازی شده است.



آقا احمدی با بیان اینکه محرومیت زدایی از منطقه طالقان نیازمند عزم جدی مسئولان شهرستانی و استانی است، گفت: توجه ویژه مسئولان به این منطقه موجب افزایش امید به زندگی در این شهرستان خواهد شد.



مدیر آموزش و پرورش شهرستان طالقان اظهار داشت: ارزش والای رسالت آموزش و پرورش برای همگان عیان است و توجه به این بخش می تواند موجب مهاجرت معکوس به منطقه طالقان شود.