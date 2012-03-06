لزوم گسترش فضای سبز در شهرکهای صنعتی قم

محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: تلاش همه کسانی که در حوزه حفاظت از محیط زیست این مرز و بوم فعالیت می‌کنند و در راستای ارتقای آن گام بر می‌دارند بسیار شایسته و قابل تقدیراست.



وی گفت: رعایت ملاحظات زیست محیطی یک اصل برای تمامی فعالان در عرصه صنعت کشور است و خوشبختانه تعامل بسیار خوبی در بخشهای مختلف صنعت و محیط زیست کشور صورت گرفته است.



وی همچنین شهرک صنعتی قم را یکی از بهترین وکامل‌ترین مکانهای صنعتی در کشور دانست و افزود: شهرک‌های صنعتی قم در امر رعایت ضوابط و استانداردهای زیست محیطی پیشگام بوده است.



ایجاد بیش از 270 هکتار فضای سبز مشجر در شهرک‌های صنعتی



مدیر کل حفاظت از محیط زیست قم خواستار گسترش فضای سبز در شهرکهای صنعتی شد و گفت:‌ استان قم به دلیل ایجاد بیش از 270 هکتار فضای سبز مشجر در شهرکهای صنعتی خود همچنین با ایجاد 840 کیلومتر مربع سیستم آبیاری قطره‌ای در کشور ممتاز بوده است.



وی گفت: وجود صنوف مزاحم و پراکنده در محدوده‌های شهری نیازمند برنامه ریزی و حمایت برای انتقال این واحد‌ها به درون شهرکهای صنعتی است.



وی ادامه داد: بررسی، مطالعه و رصد کامل این واحد‌ها به لحاظ نوع آلودگی‌ها، تجهیز و تکمیل تصفیه خانه‌های صنعتی از مهم‌ترین اقدامات به منظور کاهش آلودگی واحدهای صنعتی و توسعه پایدار محیط زیست استان است.



رکنی یاد آور شد: می‌توان از همین پسماند‌ها و یا پساب‌های صنعتی در صورت بر نامه ریزی مدون و دقیق به نحو شایسته مجددا بهره برداری کرد که این اقدام با توجه به کم آبی‌های موجود در استان به خصوص در بخش توسعه کشاورزی و گسترش فضای سبز بسیار حائز اهمیت است.