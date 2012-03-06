مسئولان اهتمام ویژه ای برای توسعه فضای سبز در بهارستان داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته منابع طبیعی، یونس نوبخت بهمراه امام جمعه بخش بوستان و برخی مسئولین با حضور در منطقه درختکاری شده نسیم شهر با وسعتی بالغ در 235000 مترمربع همراه با دانش آموزان سه اصله نهال غرس کردند.



فرماندار شهرستان بهارستان در این مراسم طی سخنانی ضمن تاکید بر اهمیت درختکاری و توجه به فضای سبز در زندگی و سلامت انسان عنوان کرد: وجود فضای سبز و درختکاری باعث سلامتی روحی و جسمی شهروندان خواهد شد و باید این سنت حسنه بیش از پیش در بین مردم رواج یابد.



وی افزود: با توجه به افزایش روزافزون آلاینده ها باید توسعه فضای سبز را جزو اهم برنامه های خود قرار دهیم.



دیدار چهره به چهره فرماندار بهارستان با شهروندان

جلسه ملاقات مردمی و دیدار چهره به چهره مردم شهرستان بهارستان با یونس نوبخت، فرماندار شهرستان بهارستان و برخی از مسئولان ادارات جهت پاسخگویی و رسیدگی به مشکلات مطروحه در محل فرمانداری برگزار شد.

در این دیدار نوبخت با بیش از 37 نفر از شهروندان بهارستانی دیدار و دستور رسیدگی به مشکلات آنان را صادر کرد.



دیدار مردمی فرماندار با مردم شهرستان بهارستان هر دو هفته سه شنبه ها در محل فرمانداری بهارستان از ساعت 9 و نیم الی 13 برگزار می شود.