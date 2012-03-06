سپاهان کار سختی مقابل النصر در پیش دارد

سید جلال حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون شرایط سپاهان و وضعیت تیم النصر برای بازی با سپاهان تصریح کرد: النصر تیم فوق‌العاده قدرتمند و با برنامه‌ای است و مطمئنم سپاهان را در اصفهان تحت فشار قرار می‌دهد چون این تیم بازیکنان خوبی در ترکیب خود دارد و اگرچه سپاهان در این مسابقه از حضور تماشاگران خود بهره می‌برد اما نمی‌توانم بگویم که پیروز میدان ما هستیم.

وی در مورد رویارویی‌اش با لوکا تونی، مهاجم سابق لیگ ایتالیا که برای تیم النصر به میدان می‌رود، تصریح کرد: نه تنها او بلکه سایر بازیکنان این تیم نیز بازیکنان خوبی هستند، لوکا تونی مهاجم فوق‌العاده‌ای است اما النصر به غیر از او دو بازیکن خارجی قدرتمند دیگر هم دارد و سایر بازیکنان این تیم نیز در امارات از بهترین‌ها هستند و همه این مسائل نشان از سخت بودن دیدار تیم‌های سپاهان و النصر دارد.

مدافع سپاهان تصریح کرد: به هر حال خط دفاعی سپاهان باید در دیدار با النصر روز خوبی را پشت سر بگذارد زیرا مهاجمان این تیم عملکرد خوبی از خود مقابل سپاهان به نمایش خواهند گذاشت.

وی اضافه کرد: همه بازیکنان سپاهان برای پیروزی مقابل النصر هم قسم شده‌اند و با شرایطی که سپاهان دارد، امیدوارم پیروز میدان باشد.