به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم اختتامیه که با حضور معاونان شهردار تهران، مدیران شهری و صاحب‌نظران برگزار شد، متن منشور «زندگی پیاده در تهران» قرائت شد.

این منشور با وام گرفتن از رهنمودهای مقام معظم رهبری مبتنی بر «تبدیل تهران به شهری با هویت ایرانی – اسلامی، زیبا، زنده و پایدار» و با تکیه بر برجسته‌ترین نکات علمی و کاربردی مقالات و دیدگاه‌های صاحب‌نظران، تدوین و منتشر شد.

شورای سیاست‌گذاری همایش بین‌المللی «زندگی پیاده در شهر»، اهداف کلان منشور «زندگی پیاده در شهر» را مشتمل بر جنبه‌های بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی و شامل عناوین: زندگی‌پذیر ساختن فضای شهر و ارتقای کیفیت محیط زیست، توسعه پیوندهای اجتماعی و تقویت حیات مدنی در شهر، ایجاد حس تعلق به مکان نزد شهروندان تهرانی، تحقق شهر انسان‌محور در مقابل شهر ماشین‌محور، افزایش سلامت جسمی شهروندان و مناسب‌سازی شهر برای حضور معلولان و ناتوانان جسمی دانست.

در این منشور با نگاهی به سند چشم‌انداز تهران 1404، تهران، شهری سرزنده، اجتماعی و دلپذیر برای زندگی شهروندان معرفی و تأکید شده است: پایتخت جمهوری اسلامی ایران که شیوه‌های مختلف برنامه‌ریزی شهری و معماری را در دوران 200 ساله خود تجربه کرده، با اتکا به فرهنگ و سنت شهرنشینی ایران، برگرفته از تعالیم حیات‌بخش مکتب اسلام، با برنامه‌ها و اقدامات اصلاحی، شهری خواهد بود انسان‌محور، برخوردار از عدالت اجتماعی در بهره‌مندی شهروندان از موقعیت‌های شهری، سرزنده، دوستدار طبیعت، دارای محیط اجتماعی فعال که شهروندان آن در محلاتی با احساس تعلق قوی به مکان زندگی می‌کنند.

در بخشی از منشور آمده است: «برنامه‌های زندگی پیاده تهران در 1404 در سه سطح «کاستن از تعارض‌های اجتماعی ناشی از تفاوت‌های طبقاتی و سوق گروه‌های اجتماعی به سمت منزلت‌های برابر»، «اصلاح سازمان فضایی شهر از طریق تأکید بر خودکفایی محلات و کم کردن نیاز به تحرک‌های گسترده در سطح شهر» و «اجرای پروژه‌های ویژه پیاده، ساماندهی فضاهای جمعی و وضع مقررات و ضوابط فنی لازم برای حضور و حرکت ترجیحی پیاده» اهداف این منشور را محقق کرده است.»



دکتر سیدمحمد فدوی، استاد دانشگاه تهران نیز در این همایش گفت: امروزه به جز آلودگی هوا، آلودگی بصری نیز عامل پریشانی شهروندان تهرانی است، از همین‌رو آلودگی‌های بصری تهران نیازمند ویرایش تمام عیار است.

وی گفت: جامعه متعالی جامعه‌ای است که دانش زیباشناختی آن در مرتبه بالایی باشد و در آن آثار هنری نازیبا جایی نداشته باشد.

وی افزود: در این مسیر، استفاده تخصصی از هنرهای شهری از عوامل ارتقای زیبایی‌شناسی جامعه است، که اگر به درستی از این هنرها بهره گرفته شود، می‌توانند پاسخ‌گوی نیازهای روحی و روانی شهروندان باشد.

عضو کمیته علمی این همایش تأکید کرد: هنرهای شهری، رسانه‌های قدرتمندی هستند که کاربرد هوشمند و خلاقه آن مانند هر رسانه‌ای دیگر، بازخوردهای مثبت و تأثیرگذار به همراه خواهد داشت.



یک استاد دانشگاه‌های ایتالیا و اسپانیا هم در در نشست تخصصی «معماری فضاهای پیاده» که در حاشیه این مراسم برگزار شد گفت: در گسترش فضاهای عمومی باید ابعاد مختلف انسانی مدنظر قرار گیرد تا این فضاها برای شهروندان قابل درک باشد.

خوان مانوئل پالرم افزود: امروزه باید رابطه میان شهرها و طبیعت درک شود، نه اینکه در شهر زندگی کنیم و در طبیعت پرسه بزنیم، بلکه باید هر دو را در کنار هم و در شهر داشته باشیم.

وی افزود: سه محور اصلی در گسترش سبک زندگی پیاده در شهر، معماری فضای عمومی، شکل‌دهی چشم‌انداز و منظر و گسترش فضاهای پیاده در میادین، خیابان‌ها و عمارت‌هاست.

استاد دانشگاه لاس‌پالماس اسپانیا با اشاره به یکی از پروژه‌های خود در جزایر قناری ادامه داد: در پروژه ساخت پارک طبیعی در این جزایر، ابعاد مختلف برای ارتباط انسان با طبیعت درنظر گرفته شد. علاوه بر این با این پارک، شهر موردنظر شخصیت مستقل پیدا کرد.

وی یکی از ویژگی‌های این پارک را تلاش شهردار برای تعامل با شهروندان برشمرد و ادامه داد: با درخواست شهردار، شهروندان نسبت به اهدای گونه‌های مختلف گیاهی به این پارک اقدام کردند که نتیجه آن ایجاد یک باغ گیاه‌شناسی بود، ضمن اینکه پای شهروندان را به آن باز کرد.