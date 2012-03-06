نمایش طنز نوروز 91 در رادیو تبرستان پخش می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش طنز به کارگردانی رحمان قدمی و تهیه کنندگی علی صادقی با موضوع اجتماعی و طنز و با هدف تفریحی و سرگرمی از صدای مرکز مازندران تولید ودر ایام نوروز پخش خواهد شد.

این نمایش به بیان مسائل اجتماعی، طرح مشکلات جامعه در قالب نمایش و با ساختار طنز می پردازد.

هر قسمت نمایش یکی از مسائل مبتلابه جامعه را دست مایه کار قرار می دهد. در قسمتی از این نمایش زن و شوهری ایفای نقش می کنند که شوهر بیکار شده و در یک شرکت به عنوان حسابدار مشغول بکار می شود اما در این شرکت چیزی تولید نمی شود و به کلاه برداری مشغول هستند.

در این نمایش طنز، وفا مصطفی پور، مینا اسداللهی وعاطفه مکاری نویسندگی می کنند.

افکتور، مبین بوی افراز و سعید نعمتیان هستند، صدا بردار مهدی اوشیب نتاج است و بازیگرانی نظیر مهران زنجانی، سکینه میرمعصوم، سید مهدی رضایی، مبین بوی افراز، کیومرث حنیفی، مهیار بریمانی، رجبعلی بریمانی، مریم آقاجانی و مائده باقری در این نمایش ایفای نقش می کنند.

