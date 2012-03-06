دو هزار جلسه آموزش چهره به چهره به مددجویان کمیته امداد قم

عباس جوشقانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه کمیته امداد در حال انجام طرحی تحت عنوان نظام جامع آموزش خانواده است بیان کرد: این طرح بر روی سه هزار و 800 نفر به شکلی ویژه در حال انجام است.



وی گفت: افرادی که این طرح روی آنها انجام می‌شوند هزار و 169خانوار را تشکیل می‌دهند.



رئیس اداره فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) بیان کرد: در اجرای این طرح برای آموزش هر خانواده حدود 40هزار تومان هزینه شده است.



وی گفت: یکی از آموزش‌هایی که در این طرح به مددجویان داده می‌شود آموزش چهره به چهره است که با حضور مربی در منازل این آموزش به مددجویان داده می‌شود.



مشاوران دینی و روان‌شناسی به آموزش مددجویان می‌پردازند



جوشقانیان با اشاره به اینکه در اجرای این طرح با دو مشاور قرارداد بسته شده است افزود: یکی از آنها مشاور دینی از جامعة الزهرا است که مدرک کار‌شناسی و یا کار‌شناسی ارشد دارد و شامل هفت مشاور دینی می‌شود.



وی ادامه داد: هفت مشاور نیز در زمینه امور تربیتی و روان‌شناسی فعالیت می‌کنند.



رئیس اداره فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) اضافه کرد: هر یک از مشاوران دینی و مشاوران روان‌شناسی به منزل مددجویان رفتند و پرسش نامه‌ای در خصوص احکام، اعتقادات و تربیت فرزندان پر کردند.



وی بیان کرد: اطلاعات پس از جمع آوری وارد سایت آموزش خانواده شد و در استان قم مورد بررسی قرار گرفت.



با 13 روش به مددجویان آموزش داده می‌شود



وی ادامه داد: پس از بررسی، مشکلات هر یک از خانواده‌ها ریشه یابی شد و با 13روش به آموزش آنها پرداخته شد که یکی از این آموزش‌ها شیوه آموزش چهره به چهره بود.



رئیس اداره فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) بیان کرد: در این آموزش، مربی پس از تشخیص مشکلات هر یک از خانوار‌ها در منازل آن‌ها حاضر می‌شد و در 75 دقیقه به آموزش آنها می‌پرداخت.



وی ادامه داد: از ابتدای سال 90، 2 هزار و 174جلسه 75 دقیقه‌ای در منازل مددجویان برگزار شد.



وی بیان کرد: یکی دیگر از شیوه‌های آموزشی، آموزش گروهی است که در این شیوه مددجویانی که مشکل مشترک داشتند کلاسی برای آموزش آنها برگزار می‌شد.



جوشقانیان ادامه داد: از ابتدای سال 90، 158جلسه آموزش گروهی برگزار شده است که هر جلسه دو ساعت بوده و در مجموع در این کلاس‌ها 2هزار و 630نفر آموزش لازم را دیده‌اند.