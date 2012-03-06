سرانه فضای سبز در سنندج کمتر از شش متر مربع است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسام شریعتی ظهر سه شنبه در مراسم جشن درختکاری که با حضور جمعی از مسئولان استان کردستان برگزار شد، اظهار داشت: کاشت شش هزار اصله درخت از پاییز سال گذشته تا کنون و اقدام به کاشت پنج هزار اصله دیگر در 32 پارک و بوستان در هفته منابع طبیعی افزایش 20 هکتاری فضای سبز در شهرستان سنندج را به دنبال دارد.

وی با اشاره به اینکه حفاظت از منابع طبیعی کاری فرا بخشی است، افزود: این امر نیازمند تلاش و همکاری تمامی مسئولان و مردم است و انتظار می رود که در راستای بهره برداری درست از فضای سبز در شهر سنندج و سایر شهرهای استان برنامه ریزی بهتری صورت گیرد.

شهردار سنندج ادامه داد: تهیه شناسنامه فضاها و پارک ها، تهیه بروشورها برای آگاهی سازی اقشار مختلف مردم و اجرای طرح همیار مدارس از جمله اقدامات انجام گرفته در شهرداری برای حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی است.

حسام شریعتی عنوان کرد: توجه به عرصه های منابع طبیعی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که برای حفظ این نعمت الهی و انتقال آن به نسل های آینده باید تلاش و جدیت بیشتری را مد نظر قرار داد.

وی بیان کرد: هیچ کشوری نمی تواند تنها با پیشرفت علمی و صنعتی پایدار به سوی پیشرفت حرکت کند بلکه توسعه یافتگی یک کشور به منابع طبیعی سالم آن وابسته است.

شهردار سنندج با اشاره به اینکه نگاه به آب سالم، هوای سالم و محیط سالم باید در متن برنامه مسئولان و مدیران در عرصه های مختلف قرار گیرد، گفت: پوشش گیاهی سبب جلوگیری از طوفان، کنترل سیل و همچنین عامل اصلی جذب گرد و غبار موجود در استان می شود.

این مراسم با اجرای کمربند انسانی توسط دانش آموزان و با حضور فرماندار سنندج، مدیر کل منابع طبیعی استان کردستان، شهردار سنندج، مدیر کل جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولان و فعالان عرصه های حفاظت از منابع طبیعی در پارک 28 دی سنندج برگزار شد.