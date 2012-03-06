توفیق اصولگرایان در انتخابات یزد/ گفتمان اصولگرایی در یزد غالب شد

به گزارش خبرنگار مهر، استان یزد 11 شهرستان دارد که به جز شهرستان طبس که انتخابات آن با سه شهرستان خراسان جنوبی برگزار شد، انتخابات در 10 شهرستان دیگر با رقابت کاندیداهای احزاب مختلف اصولگرا و اصلاح طلب و مستقل برگزار شد.

پس از اعلام نتایج آرا، اصولگرایان با اقتدار در راس ایستادند و اکثر کرسی های استان یزد در مجلس را از آن خود کردند.

در حوزه انتخابیه یزد و صدوق، محمدصالح جوکار، کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان با بیش از 75 هزار رای در صدر کاندیداها ایستاد و از رقیب اصلی و سرسخت خود با اختلاف 50 هزار رای پیشی گرفت.

در حوزه انتخابیه تفت و میبد نیز حجت الاسلام سید جلال یحیی زاده نیز از کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان انتخاب شد.

طبس نیز گرچه نماینده ای مشترک به سه شهر خراسان جنوبی دارد اما در این شهر نیز محمدعلی عبدالله زاده، کاندیدای اصولگرایان به مجلس راه یافت.

تنها در شهرستان اردکان، محمدرضا تابش از طیف اصلاح طلبان توانست برای چهارمین دور متوالی نماینده مردم اردکان در مجلس شود.

در حوزه انتخابیه ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز نیز انتخابات به دور دوم کشیده شد اما دو نامزدی که باید در دور دوم با هم رقابت کنند نیز تفکرات اصولگرایانه دارند.

کاظم فرهمند کاندیدای منتخب جبهه پایداری است و دخیل عباس زارع زاده نیز گرچه مستقل وارد شده اما تفکرات اصولگرایانه دارد و بر عهده گرفتن ریاست ستاد انتخابات وی توسط فروزان نیا در دور دوم که رئیس ستاد انتخابات جوکار بوده است، گواهی بر این مدعاست.