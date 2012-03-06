مرحله نهایی لیگ برتر بسکتبال با ویلچر در قم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مرحله از رقابت ها که برای تعیین تیم های رده های پنجم تا هشتم فصل جاری مسابقات لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور برگزار می شود، چهار تیم به شکل دوره ای با یکدیگر رقابت می کنند.



در این دوره از رقابت های لیگ دسته برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور هشت تیم حضور دارند که چهار تیم آن در مرحله نهایی برای کسب عنوان قهرمانی و چهار تیم در مرحله رده بندی برای کسب عنوان های پنجم تا هشتم مسابقه می دهند.



این در حالی است که تیم بسکتبال با ویلچر ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم در تلاش برای کسب رتبه پنجم جدول رده بندی نهایی لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور از امروز در سالن شهید محمود رضائیان قم میزبان سه رقیب دیگر مدعی این جایگاه یعنی هیئت تهران، هیئت اراک و هیئت ایلام است.



رقابت هشت تیم در لیگ برتر بسکتبال با ویلچر کشور



اما در آستانه دیدارهای مرحله رده بندی، بازی های مرحله گروهی لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور برای تیم جانبازان و معلولین ایثار قم در حالی به پایان رسید که این تیم در جدال با سه رقیب مدعی نتوانست جواز صعود به جمع چهار تیم برتر را کسب کند.



بسکتبالیست های جانباز و معلول تیم ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم در مرحله گروهی این دوره از رقابت ها با تیم های بسکتبال با ویلچر کهریزک تهران، پیام مخابرات اصفهان و هیئت جانبازان و معلولین استان مرکزی همگروه بود.



در مرحله نخست این رقابت ها که به میزبانی هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان مرکزی برگزار شد، بسکتبالیست های ایثار قم مقابل تیم های هیئت مرکزی میزبان رقابت ها و پیام مخابرات اصفهان به برتری دست یافته و تنها مقابل تیم کهریزک تهران تن به شکست دادند.



رقابت ایثار قم با مدافع عنوان قهرمانی در گروه دوم



اما مرحله دوم رقابت های این گروه که به میزبانی تیم مدعی بسکتبال با ویلچر کهریزک تهران برگزار شد، برای تیم بسکتبال با ویلچر ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم خوش یمن نبود زیرا بسکتبالیست های جانباز و معلول تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم در هر سه مسابقه خود برابر کهریزک تهران، پیام مخابرات اصفهان و هیئت مرکزی تن به شکست دادند.



این نتایج در دو مراحل اول و دوم در حالی برای تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم به دست آمد که این تیم آذر ماه در مرحله سوم میزبان رقبای خود بود و در پایان سه مسابقه حساس که در سالن شهید محمود رضائیان مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار شد، تنها مقابل تیم هیئت مرکزی به برتری دست یافت و مقابل تیم های پیام مخابرات اصفهان و کهریزک تهران تن به شکست داد تا کار سختی برای صعود به مرحله نهایی لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور پیش رو داشته باشد.



ایثار قم با کسب مقام سوم صعود نکرد



مرحله چهارم و پایانی از دور مقدماتی لیگ دسته برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور با رقابت چهار تیم حاضر در گروه دوم در شهر اصفهان برگزار شد که این رقابت ها با دو باخت و یک پیروزی برای تیم بسکتبال با ویلچر ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم همراه بود.



بسکتبالیست های جانباز و معلول تیم ایثار در جدال با تیم هیئت مرکزی به برتری دست یافتند اما در مقابل تیم های کهریزک تهران و پیام مخابرات اصفهان تن به شکست دادند تا نتوانند جواز صعود به مرحله نیمه نهایی را کسب کنند.



در مجموع چهار مرحله رقابت ها چهار تیم حاضر در این گروه، تیم های کهریزک تهران و پیام مخابرات اصفهان به ترتیب در مکان های اول و دوم ایستاده و راهی مرحله نیمه نهایی شدند اما تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم با کسب چهار پیروزی و هشت باخت در مکان سوم ایستاد و باید در مرحله رده بندی با حریفان خود به رقابت بپردازد.

