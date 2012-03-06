رایزنی مقامات کره جنوبی و آمریکا درباره برنامه هسته ای کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت امور خارجه کره جنوبی امروز سه شنبه اعلام کرد "کیم سونگ هوان" از فردا چهارشنبه سفر چهار روزه خود به آمریکا را برای گفتگو درباره برنامه هسته ای کره شمالی و توافقنامه تجارت آزاد آغاز می کند.

وزیر امور خارجه کره جنوبی پیش از سفر به واشنگتن با "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد در نیویورک درباره افزایش همکاریها میان کره جنوبی و سازمان ملل گفتگو می کند.

کیم سونگ هوان روز جمعه در واشنگتن با "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا به گفتگو خواهد پرداخت.

همچنین وزیر خارجه کره جنوبی در حاشیه نشست امنیت هسته ای جهانی که روزهای 26 و 27 مارس در سئول برگزار می شود، مقدمات دیدار رئیس جمهوری کشورش با "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا را فراهم می کند.

این سفر در حالی انجام می شود که پیونگ یانگ در واکنش به رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی در شبه جزیره کره از آمادگی خود برای هر دو گزینه جنگ یا مذاکره با این کشورها خبر داده است.

گفتنی است هشتم اسفند ماه مردم کره جنوبی با تجمع و سر دادن شعار در مقابل پایگاه ارتش ایالات متحده در سئول اعتراض خود را به برگزاری رزمایش مشترک این کشور و آمریکا در مرز دو کره نشان دادند.