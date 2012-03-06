  1. استانها
  2. مازندران
۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۲۰

احدی نژاد:

پلاژهای ساحلی بابلسر در نوروز 91 نرخ گذاری می شوند

پلاژهای ساحلی بابلسر در نوروز 91 نرخ گذاری می شوند

بابلسر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره صنعت، تجارت و معدن بابلسر از نرخ‌گذاری پلاژهای بابلسر در ایام نوروز خبر داد.

هادی احدی‌ نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح ویژه بازرسی نوروز 91  از 11 اسفند همه روزه اجرا می شود و تلفن گویای 124 آماده دریافت شکایات هستند، ماموران بازرسی حداکثر نیم ساعت بعد از شکایت در محل حاضر شده و به شکایات مردمی رسیدگی خواهند کرد.
 
وی افزود: نمایشگاه فروش بهاره بابلسر تا 26 اسفند در پارکینگ یک و دو در 135 غرفه نمایشگاهی دایر شده و محصولات این نمایشگاه از 10 تا 30 درصد تخفیف به مشتریان عرضه می‌شود.

رئیس اداره صنعت، تجارت و معدن بابلسر تاکید کرد: تمام غرفه‌ داران نمایشگاه  بابلسر 100 درصد بومی هستند و توسط مجمع امور صنفی نظارت می‌ شوند و زمین نمایشگاه توسط شرکت عمران و مسکن در اختیار ما قرار گرفت.

وی تصریح کرد: بر اساس هماهنگی انجام شده با شرکت‌های پخش مواد غذایی با 10 درصد زیر قیمت به مشتریان عرضه می‌شود.

احدی نژاد افزود: 100 تن پرتغال، 100 تن سیب، گوشت و مرغ به میزان لازم در این نمایشگاه عرضه که  قیمت مرغ عرضه شده دو هزار و 900 تومان است.

وی اظهار داشت: در ایام نوروز سعی شده تا اکیپ‌های بازرسی به صورت مشترک با همکاری تعزیرات، شرکت نفت و دامپزشکی در مدیریت بازار گوشت و مرغ و بازرسی با اتحادیه‌های مختلف به صورت دائم انجام شود.

رئیس اداره صنعت، تجارت و معدن بابلسر گفت: با توجه به برنامه‌ ریزی انجام شده توسط اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان چند آیتم در دستور کار قرار گرفته که مهم‌ ترین آن بحث تنظیم بازار بوده و سعی بر آن شده در ایام پایان سال گامی مهم در خدمت‌رسانی به مردم شهرستان بابلسر داشته باشیم.
 

کد مطلب 1553530

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها