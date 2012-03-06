پلاژهای ساحلی بابلسر در نوروز 91 نرخ گذاری می شوند

هادی احدی‌ نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح ویژه بازرسی نوروز 91 از 11 اسفند همه روزه اجرا می شود و تلفن گویای 124 آماده دریافت شکایات هستند، ماموران بازرسی حداکثر نیم ساعت بعد از شکایت در محل حاضر شده و به شکایات مردمی رسیدگی خواهند کرد.



وی افزود: نمایشگاه فروش بهاره بابلسر تا 26 اسفند در پارکینگ یک و دو در 135 غرفه نمایشگاهی دایر شده و محصولات این نمایشگاه از 10 تا 30 درصد تخفیف به مشتریان عرضه می‌شود.

رئیس اداره صنعت، تجارت و معدن بابلسر تاکید کرد: تمام غرفه‌ داران نمایشگاه بابلسر 100 درصد بومی هستند و توسط مجمع امور صنفی نظارت می‌ شوند و زمین نمایشگاه توسط شرکت عمران و مسکن در اختیار ما قرار گرفت.

وی تصریح کرد: بر اساس هماهنگی انجام شده با شرکت‌های پخش مواد غذایی با 10 درصد زیر قیمت به مشتریان عرضه می‌شود.

احدی نژاد افزود: 100 تن پرتغال، 100 تن سیب، گوشت و مرغ به میزان لازم در این نمایشگاه عرضه که قیمت مرغ عرضه شده دو هزار و 900 تومان است.

وی اظهار داشت: در ایام نوروز سعی شده تا اکیپ‌های بازرسی به صورت مشترک با همکاری تعزیرات، شرکت نفت و دامپزشکی در مدیریت بازار گوشت و مرغ و بازرسی با اتحادیه‌های مختلف به صورت دائم انجام شود.

رئیس اداره صنعت، تجارت و معدن بابلسر گفت: با توجه به برنامه‌ ریزی انجام شده توسط اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان چند آیتم در دستور کار قرار گرفته که مهم‌ ترین آن بحث تنظیم بازار بوده و سعی بر آن شده در ایام پایان سال گامی مهم در خدمت‌رسانی به مردم شهرستان بابلسر داشته باشیم.

