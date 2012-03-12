هدفگذاری؛ حلقه گم شده ورزش خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، افشین داوری نزدیک به پنج سال ورزش خراسان رضوی را مدیریت کرد و در این مدت اما با توجه ظرفیت های فراوان ورزش این استان به لحاظ کیفی کارهای بزرگی انجام نداد.

داوری در سالهای اخیر با استفاده از درآمدهای ورزشی و البته بودجه های کلان دولتی که در اختیارش گذاشته شد توانست مسابقات ورزشی را در سطح استانی، ملی و در برخی موارد بین المللی برگزار کند، سرانه ورزشی در خراسان رضوی را تا حدودی افزایش دهد و نیز به توسعه ورزش دو میدانی در این استان کمک کند.

با این وجود داوری در این مدت 5 سال ضعف های فراوانی داشت که از جمله آن می توان به ناتوانی در مدیریت فوتبال خراسان اشاره داشت.

شکسته شدن ویترین ورزش

افت و سپس سقوط تیمهای ابومسلم، پیام از لیگ برتر در طول مدیریت داوری رقم خورد و پس از آن نیز بدلیل کم توجهی های انجام شده حتی پیام، دومین تیم محبوب در سطح خراسان نیز راهی لیگ دو شد تا به قول برخی کارشناسان ویترین ورزش این استان شکسته شود.

ورزش خراسان تحت مدیریت داوری در بخش فوتسال، کشتی، بسکتبال و همچنین هندبال نیز کارنامه فوق العاده ضعیفی از خود به جای گذاشت تا آنجاکه مربیان مشهدی خسته از عدم تعهد پذیری مدیران ورزش خراسان خود به تنهایی راه پیدا کردن اسپانسر را پیش گرفتند و سرانجام برخی اسپانسرها در جهت حمایت از تیمهای لیگ برتری قبول مسئولیت کردند.

تصمیم عاقلانه داوری

شاید عدم استقلال رأی از دیگر ضعف های مدیرکل پیشین ورزش خراسان بود، داوری هرگاه ورزش استان را به لحاظ مالی در خطر می دید برای جذب اسپانسر دست به دامان افرادی همچون صلاحی استاندار خراسان رضوی می شد و از وی طلب یاری می کرد که سرانجام همین درخواست های مستمر سبب شد تا داوری در طی دو سال پایانی ریاستش بر ورزش خراسان رضوی در حل مسائلی کلیدی از جمله فوتبال کمتر توان اعمال نظر داشته باشد.

هرچه که بود داوری در نهایت پذیرفت که کار کردن در رشته تخصصی خود که همان دو میدانی بود راحت از حضور و تصمیم گیری در خصوص ورزش خراسان است، داوری رفت زیرا به این نتیجه رسیده بود که دیگر کارایی برای ورزش این استان ندارد و باید ورزش خراسان را به دست مدیری توانمند سپرد که نه تنها به طور کامل از علم ورزش بلکه از قدرت مدیران بالادست هم برخوردار باشد.

پس از معرفی مدیرکل جدید ورزش خراسان رضوی، سید هادی طالبیان که پیشتر از مشاوران صلاحی و سرپرست سازمان ملی جوانان خراسان رضوی بود به سمت معاونت امور جوانان هاشمی جواهری انتخاب شد تا نقش محمود صلاحی در تصمیم گیری های ورزش خراسان بیش از پیش نمایان شود.

هدف متعالی کجاست

هاشمی جواهری اوایل کار در واکنش به اینکه آیا تصمیم به تغییر و تحولات گسترده در بعد مدیریتی ورزشی خراسان رضوی دارد اعلام کرد که هر یک از رؤسا و مسئولان اداره کل و همچنین هیئت های ورزشی توانایی همراهی با اهداف وی را داشته باشد قطعا عزل نخواهد شد اما جالب اینجا بود که وی در اولین نشست خبری که اصحاب رسانه داشت نشان داد که همه افراد می توانند با وی همراهی کنند.

وی در این نشست اعلام کرد که نواقص موجود در ورزش وی را به سمت مدیریت اجرایی سوق داده است و البته از جمله اهدافش این است که با شهرداری تعامل برقرار کند تا به ورزش همگانی آسیب نرسد.

هاشمی البته این را هم گفت که اصلاحات در ورزش خراسان به این زودی ها اتفاق نمی افتد و در این زمینه نباید از وی انتظار معجزه داشت.

سرانجام ورزش خراسان با هاشمی

بسیاری از کارشناسان ورزش در خراسان رضوی معتقدند که به احتمال قریب به یقین پس از پایان عمر دولت دهم، هاشمی جواهری نیز باید از مدیریت ورزش خراسان کنار برود و عرصه را برای شخص دیگری باز کند براین اساس چه بهتر است که هاشمی اهدافش را منطبق با زمان باقی مانده تعیین می کرد تا حرکتی هرچند مقطعی در پیشرفت ورزش خراسان حاصل شود نه آنکه مسیر گذشته دوباره از نو طی شود.

با همه این احوال اگرچه علی اکبر هاشمی جواهری به لحاظ مدیریت ورزشی در سطح کلان کم تجربه است اما نباید از انگیزه ها و برنامه بلند مدت وی به سادگی گذشت و به همین خاطر امیدواریم در سالهای آینده هاشمی بتواند افکار ارزشمند خود را در ابعاد مختلف ورزشی و علمی به منصه اجرا درآورد.

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یادداشت: علی رفسنجانی