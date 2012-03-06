دولت و استانداری اصفهان برای جهان نما به تعهدات خود عمل کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی سقائیان نژاد بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: اگر ستون‌های اصلی جهان نما در طبقات بالا خراب شود امکان تخریب کلی جهان نما وجود دارد لذا باید در ابتدا در این خصوص تدابیر لازم اتخاذ و اندیشه شود و سپس ما بقی ستون‌ها را تخریب کنیم.

وی ادامه داد: یک دال بتونی به همین سبب گذاشته شده است و ما از 16 ستون تا کنون چهار ستون را تخریب کرده‌ایم.

سقائیان‌نژاد ادامه داد: پولی که قرار بود در این خصوص پرداخت شود تا کنون پرداخت نشده چنانچه استانداری و دولت قرار بود هر کدام جداگانه یک میلیارد تومان پرداخت کنند که تا کنون محقق نشده است.

شهردار اصفهان تصریح کرد: اگر این مسئله برای آنها مهم است چرا آنها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و در واقع در ترازوی یک طرفه کار انجام نمی‌شود.

شرکت اتوبوس رانی، یک شرکت ورشکته است

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در حال حاضر شرکت اتوبوس‌رانی یک شرکت ورشکته است که نیازمند کمک و یاری است اظهار داشت: در مراسمات مختلف از ما خواسته می‌شود تا برای برگزاری هر چه بهتر مراسم تامین اتوبوس از جانب ما باشد و مسائل مالی و ... در این خصوص لحاظ نمی‌شود.

شهردار اصفهان اظهار داشت: آنها حداقل باید هزینه سوخت این اتوبوس‌ها را پرداخت کنند.

سالن اجلاس تحت هر شرایطی ساخته می‌شود

شهردار اصفهان در ادامه سخنان خود در خصوص وضعیت سالن اجلاس نیز اظهار داشت: عملیات ساخت و ساز در سالن اجلاس با قوت تمام در حال انجام است و در واقع ما با برگزاری و یا عدم برگزاری این اجلاس در اصفهان کاری نداریم و با قوت تمام برای ساخت این سالن در اصفهان ایستاده‌ایم.

وی ساخت این سالن در اصفهان را یک ظرفیت بالایی دانست و ادامه داد: اخیرا پس از گران شدن ارز در اصفهان نگران شدم چرا که مشاور و طراح سالن خارجی است و نیازمند پول است.

سقائیان‌نژاد تصریح کرد: با تمام این مسائل در تلاش هستیم تا سالن اجلاس آماده شود چرا که ساخت این سالن ظرفیت اصفهان را بالا خواهد برد و قطعا این ساختمان به گونه‌ای است که آیندگان نیز در خصوص آن قضاوت خواند کرد.

در کمتر از 4 سال پروژه بهشت آباد به سرانجام می‌رسد

شهردار اصفهان در ادامه در خصوص پروژه بهشت آباد نیز اظهار داشت: مسئولین در خصوص اجرایی شدن این پروژه تلاش‌های قابل توجهی را به انجام رسانده که جای تشکر و قدردانی دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر سه دستگاه TBM در این محل برای کار وجود دارد و امید است در کمتر از چهار سال این موضوع سر و سامان یابد.

131 واگن برای مترو خریداری شده

شهردار اصفهان در ادامه همچنین در خصوص وضعیت واگن‌های متروی اصفهان نیز اظهار داشت: در حال حاضر 131 واگن خریداری شده است.

وی با اشاره به اینکه ساخت این واگن‌ها و قراداد آن با یک شرکت چینی منعقد شده است اظهار داشت: این شرکت مکانی در نزدیکی اصفهان و سگزی را انتخاب نموده است و در واقع حضور این کارخانه در اصفهان بسیار موثر خواهد بود.

سقائیان نژاد در پاسخ به اینکه چرا از شرکت واگن سازی اراک برای ساخت واگن‌های متروی اصفهان استفاده نشده است نیز اظهار داشت: تکنولوژی ساخت واگنهای مترو با واگن‌های برون شهری بسیار متفاوت است.

وی همچنین ادامه داد: در حال حاضر چراغ ده کیلومتر از متروی اصفهان روشن و آماده واگن است.

حتی یک گرم زباله هم در اصفهان دفع نمی‌شود

به گزارش مهر، سقائیان نژاد در ادامه سخنان خود اظهار داشت: در حال حاضر حتی یک گرم زباله هم در اصفهان دفع نمی‌شود و بخشی از زباله‌ها تبدیل به کود کمپوست بخشی بازیافت و بخش دیگری نیز که خروجی آن 220 تن است خشک و برای تولید انرژی استفاده می‌شود.

وی همچنین استقرار صنایع در شعاع 50 کیلومتری اصفهان را ممنوع دانست و گفت: شهرداری اصفهان به شدت با این موضوع مخالفت می‌کنند چنانچه در چند روز پیش با گسترش شهرک صنعتی محمود آباد نیز بر همین مبنا مخالفت شد.

سقائیان نژاد همچنین خبر از راه اندازی یک نیروگاه بادی در صفه اصفهان داد.