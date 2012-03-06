97 ایستگاه آتش نشانی تهران برای سه شنبه آخر سال آماده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خوشزاد در جمع خبرنگاران گفت:‌ علاوه بر این یک هزار و 300 تیم عملیاتی آتش نشانی به همراه چهارهزار آتش نشان در سه شیفت عملیاتی در روز سه شنبه آخر سال فعال بوده و خدمات رسانی خواهند کرد.

وی افزود: پنج هزار آتش نشان داوطلب نیز در سطح محلات مستقر خواهند شد.

خوشزاد همچنین از توزیع 10 هزار خاموش کننده به طور رایگان بین شهروندان خبر داد و بیان داشت: این خاموش کننده ها در روز سه شنبه آخر سال میان شهروندان توزیع خواهد شد.

وی اضافه کرد: کتابچه ای که شامل 125 نکته ایمنی است ، هفته آینده از طریق پست، میان دو میلیون و 500هزار خانوار تهرانی توزیع می ‌شود.

این مسئول یادآور شد: برگزاری دو گردهمایی و جشنواره در مورد فرهنگ سازی ایمنی در میان شهروندان از دیگر برنامه های آتش نشانی در شب چهارشنبه آخر سال خواهد بود.

کاهش 5.7 درصدی مصرف بنزین تهرانی ها در هفته گذشته

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از کاهش 5.7 درصدی مصرف بنزین در شهر تهران در هفته گذشته خبر داد.

بر اساس آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین در فاصله زمانی شش تا 12 اسفند شهروندان تهرانی را 89 میلیون و 900 هزار لیتر اعلام کرد که در مقایسه با هفته پیش از آن(95 میلیون و 400 هزار لیتر)، 5 میلیون و 500 هزار لیتر(5.7 درصد) کاهش یافته است.

گفتنی است میانگین مصرف روزانه بنزین تهران هفته گذشته 12 میلیون و 800 هزار لیتر بوده است.

حضور در انتخابات نشان از شعور سیاسی بالای جوانان تهرانی بود

سرپرست معاونت ورزش و جوانان استان تهران گفت: حضور جوانان غیور و ولایتمدار استان تهران در انتخابات مجلس شورای اسلامی، نشان از شعور مشارکت سیاسی و تکلیف شرعی جوانان بود.

عباس گچکاربا تقدیر از حضور فعالانه جوانان استان تهران در صحنه انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی، افزود: جوانان غیور ایران اسلامی از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون ثابت کرده اند که همواره گوش به فرمان ولی زمانه خود هستند.

وی بیان داشت: پیام این حضور حماسه ساز برای همه مسئولین چیزی نیست جز خدمت صادقانه و تلاش بی منت به مردم شریف و جوانان، که این حضور دشمن شکن جوانان در صحنه انتخابات، بار مسئولیتی همه خدمتگزاران را دوچندان کرده است.

این مسئول ادامه داد: جوانان دیگر ملتهای دنیا می توانند دستاورد جوانان ایران را به عنوان الگوی مناسب در جهت پیشرفت و آبادانی کشورهای خود مدنظر قرار دهند.

حوادث تهران یک کشته و هفت مجروح داشت

وقوع 107 آتش سوزی و 83 حادثه گوناگون دیگر در24 ساعت گذشته باعث شد یک نفر جان خود را از دست داده و هفت نفر آسیب ببینند.

آتش نشانان با اجرای عملیات امداد و نجات در آتش سوزیها و دیگر حوادثی که در 24 ساعت گذشته در کلانشهر تهران رخ داد موفق شدند 22 شهروند را که در این حوادث گرفتار شده بودند نجات دهند.

21 واحد مسکونی، پنج دستگاه وسیله نقلیه، پنج واحد تجاری و سه کارگاه از جمله موارد آتش سوزی در این مدت بود که با حضور به موقع آتش نشانان خاموش شدند.

گفتنی است آتش نشانان عملیات امداد و نجات را در حوادث گوناگون از جمله 12 حادثه رانندگی، 9 حادثه آسانسور، 9 حادثه گرفتار شدن افراد در اماکن مختلف و سه حادثه نشت آب در منازل انجام دادند.