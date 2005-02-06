داوري ها در ليگ برتر يكطرفه است

محسن رمداني سرمربي تيم تكواندو مازندگاز با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" گفت: متاسفانه قضاوت داوران درليگ برتريكطرفه به سمت تيمهاي تهراني واصفهاني است وهرزمان هم كه اعتراض مي كنيم، تنها اخطارمي دهند. روزجمعه دربازي با هساي اصفهان ناظربازي يك اصفهاني بود.

وي ادامه داد: آقايان مي خواهند ما ساكت باشيم وتنها باخت تيم خود را تماشا كنيم، با مشكلات فراوان درليگ شركت مي كنيم، ولي خيلي راحت حق تيم ما ضايع مي شود. اعتراض هم كه مي كنيم، كسي جوابگو نيست.

" رمداني" درمورد سطح فني مسابقات گفت: تمام تيمها با بالاترين سرمايه گذاري و توان خود به ليگ برترآمده اند. بسياري از قهرمانان جهان دراين مسابقات به ميدان مي روند، اما مشكلات داوري به اين ليگ ضربه مي زند. ما با خطرات جاده اي خود را به ليگ مي رسانيم، ولي زحمات ما بي فايده است. زيرا قضاوتهاي ضعيف باعث ضربات روحي رواني به تيم مي شود.

وي درپايان گفت: من فكرمي كنم 3 تيم پرسپوليس، دانشگاه آزاد اسلامي وپاس عناوين اول تا سوم را كسب خواهند كرد.