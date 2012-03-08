گشتی در کلانتری زنان/ دستاوردی خوب یا تجربه قابل بررسی

به گزارش خبرنگار مهر، مشهد به عنوان قطب زیارتی و سیاحتی کشور سالانه از 25 میلیون زائر ایرانی و یک میلیون مسافر خارجی پذیرایی می کند، این تعداد مسافر که از فرهنگ ها، شهرها و اقلیم های مختلف به مشهد می آیند، بهترین طعمه برای مجرمان حرفه ای به شمار می روند.

شهر ویژه زیارتی - سیاحتی

در این شهر هتل ها، مسافرخانه ها، مراکز تفریحی، تاریخی و ییلاقات زیادی وجود دارد که مسافر نا آشنا بر این شهر و دیار برای گشت و گذار به این محل ها مراجعه می کند.

عکس آرشیوی

این موقعیت، بهترین فرصت است تا نه تنها افرادی که از طریق انواع تخلف در مشهد درآمد زایی می کنند، فعالیت خود را تشدید کنند که عده ای از سارقان و مجرمان دیگر نقاط ایران و حتی کشورهای همسایه مثل عراق، پاکستان و افغانستان نیز روانه این سامان می شوند.

مجرمان در پوشش فالگیر، راهنما، فروشنده و جیب بر برای مسافران مزاحمت و خسارت ایجاد می کنند که بخشی از این مزاحمت ها توسط مجرمان زن صورت می گیرد.

به این فهرست خلاف های اخلاقی را نیز باید افزود که متاسفانه بازهم یک سر قضیه خانم ها هستند و برخورد با آنها روش و رفتار خاص خود را می طلبد.

اتفاق خوب؛ تاسیس کلانتری بانوان

چندی پیش کلانتری بانوان به طور آزمایشی در مشهد راه اندازی شد، این مجموعه قرار است در حوزه تخصصی و عملیاتی نتیجه عملکرد خود را متجلی کند تا در صورت مثبت بودن وجود و حضور این نهاد، توسعه آن مدنظر قرار گیرد.

آنچه به عنوان یک نگاه اجتماعی قابل اشاره است اینکه، نفس رسیدگی پرونده مجرمان زن توسط خواهران پلیس در برگیرنده نوعی احساس حرمت گذاری برای قشر مونث است.

از سویی حریم ها نیز در این شرایط بهتر حفظ می شود و بحث شرعی تماس فیزیکی در تردد بین کلانتر و مراجع قضایی و یا هدایت به بازداشتگاه و سایر مواردی که نیاز به تماس وجود دارد، حل شده است.

روشن است که نماد پلیس به عنوان رکن تامین امنیت اجتماعی از جایگاه حساسی برخوردار است و تشکیل پرونده های منبعث از ادله و شواهد مستند ماموریتی سخت و تخصصی است و قطعا نیروی انتظامی برای ارتقاء توان فنی نیروهای این کلانتری پیش بینی لازم را کرده است.

گشتی در کلانتری

مقابلم زنی ایستاده، زنی که مرا به یاد فیلم های تلویزیونی می انداخت همان فیلم هایی که در آن خانمی به عنوان پلیس ایفای نقش می کند اما این بارمن در حال تماشای فیلم نیستم این یک واقعیت است.

امروز من در برابر کلانتری بانوان ایستاده ام و زنانی که در مقابل من قرار دارند ماموران زن هستند آنها از رویا بیرون آمده و رنگ واقعیت به خود گرفته اند.

این زنان تصویری واقعی از بانوانی هستند که لباس نظامی پوشیده اند و هریک مشغول کاری هستند، و در زمینه وظیفه ای که به آنها محول شده اقدام می کنند.

هنوز ساعاتی از روز نگذشته، فضای کلانتری بسیار آرام به نظر می رسد و در ظاهر کارهای اداری انجام می شود اما بعد از گذشت چند دقیقه یک متهم را در حالی که بر دستانش دست بندی زده شده بود به کلانتری می آورند.

ماموری که آن زن متهم را همراهی می کند، زنی مقتدر و آرام است که او را به سمت بازداشتگاه هدایت می کند.

زنانی که به عنوان متهم به این مکان آورده می شوند سرهایشان را به زیر انداخته اند و با چهره ای به ظاهر آرام سعی می کنند خود را بی گناه جلوه دهند.

بانوانی که در این کلانتری مشغول به کار هستند دوره های آموزشی لازم را در خصوص تشکیل پرونده، اسلحه شناسی، بدرقه متهمان، نحوه برخورد با مزاحمان خیابانی، امر به معروف و نهی از منکر، ارجاع پرونده و گشت زنی طی کرده اندو با وجود چنین زنان متخصصی در حال حاضر حضور پلیس زن، نقش عینی و واقعی تری به خود گرفته است.

این زنان پلیس در دانشکده های علوم انتظامی آموزش های لازم را فراگرفته و در قسمت های مختلف ناجا مشغول به خدمت هستندو کلانتری بانوان مشهد که نخستین کلانتری بانوان در سطح کشور عرصه ای را برای خدمات رسانی این قشر به صورت تخصصی فراهم کرده است.

امروزه لزوم وجود و حضور پلیس زن در جامعه مدت هاست که احساس می شود و درست بر این اساس است که فیلم نامه نویسان و نویسندگان رمان های پرفروش پلیسی در این زمینه قلم فرسایی کرده اند و در حال حاضر نه تنها در سایر کشورهای دنیا بلکه در ایران نیز پلیس زن دوشادوش یک پلیس مرد در نیروی انتظامی حضور داشته و فعالیت می کند.

در این روزگار زنان بسیاری در مشاغل دفاعی حضور داشته و فعالیت می کنندو حتی در سالهای گذشته نیزتشکیل بسیج خواهران در اوایل انقلاب نشانگر حضور بانوان در عرصه های دفاعی بوده و اکنون نیز باید پذیرفت، زنان می توانند در همه مشاغل در کنار مردان حضور داشته و ایفای نقش کنند.

برنامه ای برای گسترش کلانتری بانوان نداریم

پیش تر سردار رادان، جانشین فرمانده انتظامی در خصوص فلسفه راه اندازی کلانتری بانوان بیان کرد: باتوجه به ضرورت های مختلف در جامعه و فعالیت زنان، حضور پلیس زن به عنوان یکی اولویت های کاری در نیروی انتظامی قرار گرفته و در حال حاضر حضور پلیس زن، نقش عینی و واقعی تری به خود گرفته و زنان پلیس در دانشکده های علوم انتظامی آموزش های لازم را فرا گرفته و در قسمت های مختلف ناجا مشغول به خدمت هستند.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی در عین حال گفته است: برنامه‌ای برای گسترش و ایجاد کلانتری‌های زنان در تهران و مراکز استان‌ها نداریم.

سردار احمد رضا رادان افزود: تنها کلانتری زنان کشور به صورت آزمایشی در مشهد و محدوده حرم امام رضا(ع) فعالیت می‌کند.

وی اظهارکرد: این کلانتری ویژه زنان است و تمام کادر آن را نیروهای پلیس زن تشکیل می‌دهند، استفاده از نیروهای زن در دستور کار نیروی انتظامی است.

سردار رادان ادامه داد: برنامه‌ای برای راه‌ اندازی کلانتری‌های زنان در استان‌ ها و تهران نداریم، در صورت نیاز از پلیس زن در مأموریت‌ها استفاده می‌کنیم.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفت: حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی در جامعه افزایش یافته و در مکان‌هایی که نیاز به حضور پلیس زن باشد، این کار انجام خواهد شد.

نتیجه یک پژوهش

کارایی در سازمان ها به ویژه در سازمان های نظامی و انتظامی که ویژگی اصلی آنها نظم و انضباط است، از جمله یکی از شاخص های اساسی ارزش یابی توفیق هر سازمان با بخش های آن محسوب می شود و اگر به هر علتی ارزش یابی از عملکرد هر سازمان یا بخشی از آن کارایی نشان ندهد، مسائل و مشکلات بسیاری برای سازمان به بار خواهد آورد.

در پژوهشی که توسط یکی از نهادهای مسئول در مورد کلانتری بانوان مشهد انجام شده هدف اصلی بررسی میزان کارایی کارکنان کلانتری بانوان مشهد از منظر کارکنان سطوح گوناگون فرماندهی انتظامی شهرستان مشهد بوده است.

در این پژوهش جامعه آماری تحقیق شامل دویست تن از مدیران و فرماندهان ستاد فرماندهی انتظامی خراسان رضوی، فرماندهان و کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی ثامن و روسای دوایر کلانتری بانوان مشهد بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد 112 تن از آنان انتخاب شدند و در دست بررسی قرار گرفتند.

یافته های این پژوهش نشان می دهد که میزان کارایی کارکنان کلانتری بانوان مشهد از نظر شاخص های سرعت عمل، دقت عمل، صحت عمل، انگیزه و مسئولیت پذیری در شرایطی مناسبی قرار دارد.

وجود عواملی چون سرعت عمل، دقت عمل، صحت عملکرد، انگیزه و مسئولیت پذیری به هنگام ایفای وظایف شغلی محول شده به کارکنان کلانتری بانوان مشهد حاکی از این است که این کارکنان از منظر کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان مشهد از کارایی لازم در ایفای وظایف محول شده برخوردارند.

یک نکته

کوشش مهر برای دسترسی به مسئولان کلانتری بانوان در مشهد دچار فراز و نشیب های فراوانی شد. یک ماه انتظار مجموعه خبرگزاری مهر و افزون بر ده ها تماس برای ایجاد هماهنگی با روابط عمومی و امور رسانه ها برای گفتگو با فرمانده کلانتری اقدامی بود که متاسفانه به نتیجه نیانجامید.

کلانتری یا هر مقوله ای که به راحتی و آرامش وامنیت اجتماعی بیشتر بانوان منجر شود اتفاقی مناسب است بنابراین باید مورد توجه قرار گیرد. لذا از توضیح مسئولین نیروی انتظامی خراسان رضوی وکلانتری زنان برای ارائه تصویری عینی تر از این اقدام استقبال می کنیم.