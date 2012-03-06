کارگاه آموزشی مقاله نویسی در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه در دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و با حضور فریدون احمدی عضو هیئت علمی دانشگاه و در محل آمفی تئاتر این مرکز کارگاه یک روزه آموزش مقاله نویسی و نحوه پژوهش برگزار شد.

این کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان کلیه رشته ها، اساتید دانشگاه و با محوریت ارائه روش های مقاله نویسی و پژوهش، آشنایی با مقاله نویسی تخصصی به زبان ساده و آشنایی با ساختار مقاله های علمی برگزار شد.

عضو هئیت علمی دانشگاه و مدیر گروه رشته فیزیک با اشاره به وسیع بودن حوزه دربرگیری مشکلات در جامعه اظهار داشت: وسیع بودن دامنه علمی و توانای بیشمار علمی و دانش در تمامی افراد و وسیع بودن علوم ارائه شده در مقالات دانش مردم جامعه را افزایش می دهد.

عبدالجبار شکری افزایش برگزاری همایش ها و سمینارهای توسط دانشجویان مرکز پیام نور در ارائه مطالب به روز و علمی را موثر دانست و بیان کرد: نیرو و توانایی با جدیت دانشجویان برای رفع و حل معضلات جامعه از ویژگی های اصلی مقاله موثر است.

کارگاه آموزشی مقاله نویسی و نحوه پژوهش توسط انجمن علمی و پژوهشی "کوارک " گروه فیزیک دانشگاه پیام نور مرکز سنندج برگزار شد.

در پایان این کارگاه علاوه بر تقدیر از مدرس دوره از پنج نفر از دانشجویان معدل الف و فعالان این رشته تقدیر شد و با قرعه کشی از بین حاضران در کارگاه نیز با دادن هدایای تقدیر به عمل آمد.