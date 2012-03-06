رئیس جمهور دستور تخصیص اعتبار برای نیروگاه زباله سوز مازندران را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درخواست سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران از رئیس جمهور در خصوص تخصیص اعتبارات پیش بینی شده برای سالجاری و سال آتی جهت ساخت نیروگاه های زباله سوز در شهرهای ساری و نوشهر ، احمدی نژاد در پی نوشت نامه طاهایی به معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور دستور داد تا اقدام و نتیجه اعلام شود.

متن نامه استاندار مازندران بدین شرح است: همانگونه که مستحضر هستید ؛ یکی از بزرگترین معضلات محیط زیستی و اجتماعی استان مازندران امحا بهداشتی زباله های شهری و بیمارستانی بوده که از مدتها قبل حالت بحرانی بخود گرفته و موجب بروز تنش های سیاسی و اجتماعی شده است.

بر این اساس و با پیگیریهای مستمر ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست کشور، مناسب ترین روش امحا زباله، احداث نیروگاههای زباله سوز تشخیص داده شده است.

پیرو طرح موضوع در جلسات هیئت دولت در دور سوم سفرها به استانهای مازندران و گیلان و به موجب بند (3) مصوبه شماره 277539/46172 مورخ چهارم اسفندماه 89 مقرر شد 100 میلیارد ریال در سال 90 و 400 میلیارد ریال در سال 91 به این منظور و از محل منابع عمومی به مازندران تخصیص داده شود.

علیرغم پیگیریهای مکرر این استانداری، وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو و معاون محترم اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری تاکنون اقدام مؤثری به این منظور صورت نگرفته است.

از آنجائیکه زمینه اجرائ پروژه های ساخت نیروگاه های زباله سوز ساری و نوشهر از نظر فنی و قراردادی کاملامهیا شده و سازنده خارجی دارای تکنولوژی ساخت این نیروگاه ها با 40 درصد سرمایه گذاری در هزینه خرید تجهیزات و ماشین آلات با دوره بازگشت چهارساله پس از راه اندازی سرمایه گذاری می کند.