افزایش قیمت بلیت سینماها کاملا طبیعی است

علیرضا سجادپور مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی ارشاد در ارتباط با افزایش قیمت بلیت‌ها به خبرنگار مهر گفت: ما با این موضوع موافق هستیم اما باید بررسی‌های لازم را در اداره کل انجام دهیم. قیمت 6 هزار تومان سقف قیمت بلیت‌ سینما در سال آینده است.

وی درباره احتمال ریزش مخاطب با توجه به ارقام اعلام شده هم گفت: افزایش قیمت بلیت‌ها از 6 هزار تومان آغاز به قیمت‌های پائین‌تر می‌رسد و سقف این ارقام اعلام شده فقط مختص سینماهای مدرن است و در سالن‌های دیگر رقم قیمت ‌ها پائین‌تر محاسبه شده‌است.

سجادپور ادامه داد: در دو سالی که ما در ارشاد حضور داریم قیمت‌ها بالا نرفته بود اما از طرفی به خاطر هزینه‌ها به سینماداران فشار می‌آمد. فکر نمی‌کنم قیمت چیزی در کشور در چنین مدتی ثابت مانده و بالا نرفته باشد؛ پس این افزایش قیمت کاملاً طبیعی است.

وی در پایان افزود: رقم‌های اعلام شده از اکران نوروز 91 به بعد اعمال خواهد شد.

روزگذشته شورای صنفی اکران قیمت‌های مصوب برای بلیط سینماها در سال آینده را اعلام کرد. بر اساس این اعلام؛ در پردیس‌های آزادی، ملت، زندگی، جوان و فرهنگ نرخ جدید بلیت‌ها 6 هزار تومان خواهد بود و در سینماهای ممتاز و درجه یک هم به ترتیب بلیت‌ها با قیمت 4 و 3 هزار تومان به فروش خواهد رسید.