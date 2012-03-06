نظام فدرالی تهدیدی برای ثبات لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه العرب آنلاین در مطلبی با عنوان "درخواستهای خود مختاری در شرق لیبی" آورده است : ساکنان منطقه "برقه" در شرق لیبی خواستار خود مختاری هستند که این درخواست وحدت لیبی را با چالش جدی روبرو کرده است.

این پایگاه می افزاید: مردم این منطقه نفت خیز شرق لیبی خواستار ایجاد نظام فدرالی در لیبی هستند.آنها به مدت چهل سال مورد بی مهری قرار گرفته اند و در صورت استمرار بی توجهی ها دیگر به وحدت علاقه ای نشان نمی دهند.

پایگاه مذکور بیان کرد: تلاشها برای ایجاد خودمختاری در شرق لیبی بی ثباتی را به دنبال خواهد داشت، زیرا بخش اعظم ذخایر نفتی لیبی در برقه است.

این پایگاه می افزاید: هزاران لیبیایی در بنغازی در مخالفت با ایجاد نظام فدرالی در لیبی و تجزیه این کشور تظاهرات کردند.



پایگاه مذکور به نقل از "عبد الله بن ادریس" عضو شورای محلی شهر "گالو" در شرق لیبی آورده است : برخی خطوط نفتی که نفت خام را به بنادر نفتی در شرق می رساند از منطقه ما می گذرد و اگر خودمختاری اعلام شود ما جریان نفت را قطع می کنیم.

این پایگاه نوشت : لیبی ده سال پس از استقلال خود در سال 1951 به شکل فدرالی اداره شد و "برقه" در شرق، "فزان" در جنوب و طرابلس در غرب به صورت فدرالی تقسیم شد.

پایگاه فوق می افزاید: درآخرین سالهای حکومت "ملک ادریس" تمرکزگرایی در لیبی حاکم شد و معمر قذافی پس از کودتای نظامی در سال 1969 با سرعت بیشتری به سوی تمرکزگرایی گام برداشت.

این پایگاه نوشت : از زمان پایان رژیم قذافی درخواستها برای ایجاد نظام فدرالی در لیبی به ویژه در شرق این کشور که از نحوه تقسیم درآمدها ناراضی هستند، بیشتر شده است.