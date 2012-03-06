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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۰۰

العرب آنلاین بررسی کرد؛

نظام فدرالی تهدیدی برای ثبات لیبی

نظام فدرالی تهدیدی برای ثبات لیبی

یک پایگاه عرب زبان با اشاره به درخواست مناطق نفت خیز شرق لیبی برای ایجاد نظام فدرالی، در این کشور آن را تهدیدی علیه ثبات و تمامیت ارضی این کشور دانسته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه العرب آنلاین در مطلبی با عنوان "درخواستهای خود مختاری در شرق لیبی" آورده است : ساکنان منطقه "برقه" در شرق لیبی خواستار خود مختاری هستند که این درخواست وحدت لیبی را با چالش جدی روبرو کرده است.

این پایگاه می افزاید: مردم این منطقه نفت خیز شرق لیبی خواستار ایجاد نظام فدرالی در لیبی هستند.آنها به مدت چهل سال مورد بی مهری قرار گرفته اند و در صورت استمرار بی توجهی ها دیگر به وحدت علاقه ای نشان نمی دهند.

پایگاه مذکور بیان کرد: تلاشها برای ایجاد خودمختاری در شرق لیبی بی ثباتی را به دنبال  خواهد داشت، زیرا بخش اعظم ذخایر نفتی لیبی در برقه است.

این پایگاه می افزاید: هزاران لیبیایی در بنغازی در مخالفت با ایجاد نظام فدرالی در لیبی و تجزیه این کشور تظاهرات کردند.

پایگاه مذکور به نقل از "عبد الله بن ادریس" عضو شورای محلی شهر "گالو" در شرق لیبی آورده است : برخی خطوط نفتی که نفت خام را به بنادر نفتی در شرق می رساند از منطقه ما می گذرد و اگر خودمختاری اعلام شود ما جریان نفت را قطع می کنیم.

این پایگاه نوشت : لیبی ده سال پس از استقلال خود در سال 1951 به شکل فدرالی اداره شد و "برقه" در شرق، "فزان" در جنوب و طرابلس در غرب به صورت فدرالی تقسیم شد.

پایگاه فوق می افزاید: درآخرین سالهای حکومت "ملک ادریس" تمرکزگرایی در لیبی حاکم شد و معمر قذافی پس از کودتای نظامی در سال 1969 با سرعت بیشتری به سوی تمرکزگرایی گام برداشت.

این پایگاه نوشت : از زمان پایان رژیم قذافی درخواستها برای ایجاد نظام فدرالی در لیبی به ویژه در شرق این کشور که از نحوه تقسیم درآمدها ناراضی هستند، بیشتر شده است.

کد مطلب 1553550

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