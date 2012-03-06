اساس کار در دانشگاه پیام نور ترویج و گسترش بعد تربیتی آموزش است

به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی ظهر سه شنبه در کارگاه یک روزه آموزش مقاله نویسی در دانشگاه پیام نور سنندج اظهار داشت: دانشگاه و فعالیت های انجام شده در آن داری یک مولفه اصلی و قابل بررسی در بعد تربیتی و در کنار بعد تعلیمی در آموزش های علمی است.

وی مهمترین وظیفه و نتیجه حاصله از برگزاری مراسم و همایش های این مرکز را بررسی نتایج و تفهیم درست از موضوع تربیتی در آموزش های ارائه شده دانست و بیان کرد: پیام نور یک مرکز علمی و آموزشی است که در طول چند سال اخیر با انجام فعالیت های زیاد علمی و برگزاری مراسم های مختلف جایگاه پیام نور را در بین مراکز دیگر آموزشی ارتقاء داده است.

معاون دانشگاه پیام نور مرکز سنندج بیان کرد: دانشگاه پیام نور با توجه به کمبود منابع مالی، نامناسب بودن فضا و تجهیزات آموزشی و نیز کمبود اعتبار واحدها توانسته است نقش موثری در برطرف و برآورد کردن نیازهای تربیتی داشته باشد.

مرادی با اشاره به موفقیت های کسب شده در سطح علمی دانشگاه پیام نور کردستان در سراسر کشور در طول چند سال اخیر اعلام کرد: همایش و مراسم های دانشگاه پیام نور و جایگاه علمی این مرکز و تاثیر برنامه های آن در معاملات کشوری بسیار زیاد و در حال رشد است.

وی نقش همایش های و برنامه های آموزشی برگزار شده در دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و تخصصی بودن آنها مناسب ارزیابی کرد و یادآور شد: از ویژگی منحصر به فرد این همایش ها ارائه آن از سوی دانشجویان و متناسب با افکار و رویش و جریان و طیف ذهنی آنها است که موجب رشد و شکوفایی دانشگاه هم می شود.

معاون دانشگاه پیام نور مرکز سنندج با اشاره به گسترش توان علمی و افزایش موقعیت های پژوهش گروه های علمی دانشگاه در برگزاری همایش و سمینارهای علمی اعلام کرد: برگزاری همایش بین دانشگاهی از اهداف کوتاه مدت دانشگاه پیام نور مرکز سنندج در ارتقاء موقعیت و جایگاه علمی دانشگاه، اساتید و دانشجویان است که هم اکنون این مهم در حال پیگیری است.

کارگاه آموزشی مقاله نویسی و نحوه پژوهش یک روزه و با حضور دانشجویان رشته های مختلف برگزار شد که در پایان علاوه بر تقدیر از مدرس دوره از دانشجویان برتر و معدل الف این رشته نیز تقدیر به عمل آمد.

