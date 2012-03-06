افزایش30 متر مربعی سرانه فضای سبز شهرری

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس وحیدنیا به مناسبت هفته درختکاری و در حاشیه مراسم غرس 700 نهال در محوطه شرکت سایپا افزود: این شهرستان دارای 230 هزار هکتار اراضی طبیعی بوده که 85 درصد آن اراضی ملی و دولتی است.

وی بیان داشت: برای هفته درختکاری نیز از سوی این اداره برنامه های متنوعی در سطح شهرستان ری در نظر گرفته شده که 200 هکتار از عرصه های منابع طبیعی این منطقه با استفاده از 240 هزار اصله نهال از گونه های مختلف جنگل کاری خواهد شد.

این مسئول با تقدیر از صنایع و کارخانه های شهرستان ری که در این امر خداپسندانه همواره پیشگام بوده اند ادامه داد: این روند قطعاً در فضای سبز و پوشش گیاهی منطقه تأثیر بسزایی خواهد گذاشت.

آشنایی کتابداران کتابخانه های عمومی شهرری با روش اطفای حریق

رئیس کتابخانه های عمومی شهرستان ری از اجرای دوره های آشنایی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر ری با روش اطفای حریق خبر داد.

علی اصغر قدیمی افزود: در این دوره آموزش که به مدت دو روز در محل اداره کتابخانه های عمومی این شهرستان برگزار شد، کتابداران با اصول ابتدایی مقابله با حریق احتمالی و نحوه کار با تجهیزات اطفا آشنا شدند.

وی با بیان اینکه این دوره آموزشی با هماهنگی ایستگاه 9 مرکز آتش نشانی در دو قسمت تئوری و عملی برپا شد اظهار داشت: آشنایی با تاریخچه آتش نشانی و لوازم اطفای حریق، شناخت انواع آتش و مثلث آتش، روشهای خاموش کردن آتش و امداد و نجات در هنگام آتش سوزی از مباحثی بود که به کتابداران کتابخانه ها آموزش داده شد.

قدیمی ادامه داد: شناخت کپسولهای خاموش کننده و طرز کار آن، نحوه عمل پرسنل در هنگام آتش سوزی در کتابخانه ها و تمرین عملی آموخته ها از دیگر مباحث آموزشی در این دوره بود.

ضرورت تقویت مهارت آموزی در زندگی دانش آموزان

معاون آموزشی آموزش و پرورش شهرستان دماوند گفت: تقویت مهارت آموزی در زندگی دانش آموزان نقش بسیار مهمی در شکل گیری آینده آنان دارد.

محمد مشهدی عباسی در خصوص برنامه ریزی آموزش و پرورش شهرستان دماوند برای ایام نوروز و فراغت دانش آموزان افزود: پنج سالی است که برای این منظور کمیته آموزش در اداره تشکیل شده است تا برای اوقات فراغت دانش آموزان برنامه ریزی مناسبی داشته باشد.

وی ایام نوروز، تعطیلات تابستانی و حتی پنج شنبه ها و جمعه های هر هفته را از جمله اوقات فراغت دانش آموزان بیان و اظهار داشت: 13 روز ایام نوروز فرصت مناسبی است تا مربیان، مسئولان آموزش و پرورش و خانواده ها با مشارکت دانش آموزان، برنامه ریزی مناسبی برای گذراندن تعطیلاتی بهینه برای آنان فراهم کنند.

معاون آموزشی آموزش و پرورش شهرستان دماوند از توزیع پیکهای نوروزی در هفته آخر اسفندماه خبر داد واضافه کرد: خانواده ها باید آگاه باشند که فرزندان خود را مجبور به انجام پیکهای نوروزی نکنند و انجام تکالیف درسی را با نشاط و خوشرویی و همچون بازی و سرگرمی برای فرزندان خود عنوان کنند.

مسابقه تئاتر دانش آموزی در شهرری برگزار شد

مسابقه تئاتر دانش آموزی بین سه مقطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان آموزش وپرورش ناحیه دو شهرری برگزار شد.

این مسابقه با حضور تنی چند از کارشناسان هنر و مدیر انجمن نمایش این شهرستان و در مجتمع فرهنگی هنری شیخ ابوالفتوح رازی برپا شد.

مسئول روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ری در این خصوص گفت: این مسابقه از 14 تا 16 اسفند ماه با حضور 29 گروه با رقابت شش گروه در روز اول، هشت گروه در روز دوم و 15 گروه در روز سوم اجرا شد.

رضا باختر افزود: تئاتر دانش آموزی در دو موضوع آزاد و مذهبی برگزار شد و نمایش اغلب گروها به موضوعات مذهبی اختصاص یافت.

افزایش زمینهای چمن مصنوعی فوتبال در جنوب تهران

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 20 با اشاره به نقش مؤثر فضاهای ورزشی در کاهش آسیبهای اجتماعی، از بهره برداری سی و نهمین زمین چمن مصنوعی در سطح محلات این منطقه خبر داد.

حبیب اله غفوری گفت: زمین چمن مصنوعی بوستان الغدیر واقع در محله اقدسیه با 500 مترمربع مساحت و به منظور توسعه فضاهای باز ورزشی و تسهیل دسترسی این محله به اماکن ورزشی بهره برداری شد.

وی زمین چمن مصنوعی بوستان الغدیر را برای رشته های ورزشی فوتسال و هاکی روی چمن مناسب دانست و افزود: این زمین فنس کشی و با استفاده از پوشش مناسب محصور شده و بانوان محله نیز می توانند برای ورزش صبحگاهی از آن استفاده کنند.

گفتنی است زمین چمن مصنوعی بوستان الغدیر با حضور شهردار و رئیس اداره اجتماعی ناحیه یک، دبیر شورای اداری محله اقدسیه و ابن بابویه و مدیر محله اقدسیه به بهره برداری رسید.