افراد تاثیرگذار باید در صدا و سیمای مرکز البرز فعالیت ‌کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی استاندار البرز در بازدید از صداوسیمای مرکز البرز گفت: صداوسیما با حضور در صحنههای ملی پیوندی مبارک بین حاکمیت و مردم به وجود آورده است و با وجود سلیقههای متعدد کار در این رسانه واقعاً دشوار است، چرا که در تمام لحظات نیز در معرض ارزیابی است.
فرهادی در خصوص راهاندازی صداوسیمای البرز افزود: خوشبختانه پیگیریها نتیجه داد و زمینی به وسعت 15 هکتار در نزدیکی دانشگاه پیام نورکرج به صداوسیمای البرز اختصاص یافت.
استاندار البرز ضمن بازدید از استودیوی در حال ساخت مرکز در ساختمان فعلی صداوسیما در محل جهانشهر کرج گفت: این رسانه افراد تاثیرگذار میخواهد و چه خوب است که بر اساس نیاز و تخصص و با رصد کردن نابترینها در حوزههای مورد نظر برای جذب نیرو اقدام شود. وی عنوان کرد: برای ساخت برنامههای تولیدی نیز میتوان از ظرفیت استودیوهای تربیت مربی استفاده کرد.
صفار مدیر کل صدا و سیمای البرز نیز ضمن ارائه گزارشی از روند پیگیریهای انجام شده با تشکر از استاندار و تمامی مسئولان استانی گفت: به حول و قوه الهی در تلاشیم تا بتوانیم هر چه سریعتر پاسخگوی مطالبات مردم استان باشیم.
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