امیدوارم رای خاتمی آغازی برای بازگشت و جبران گذشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس طی یادداشتی به تحلیل انتخابات مجلس نهم و آثار بین المللی و داخلی آن پرداخت.
توکلی در این یادداشت با اشاره به نقش مشارکت مردم در انتخابات گفت: طی چندین ماه تمامی رسانه های بیگانه یا رسانه های همسوی با آنان، مروج تحریم انتخابات بودند. آنان از تمام روش ها ی پیچیده و حرفه ای القایی، هنر مندانه استفاده می کردند. در داخل نیز نیروهای سیاسی عمدتا در تحلیل وضعیت، لااقل خوشبین نبودند. بعد از حوادث فتنه انگیز انتخابات 88 ، این اولین انتخاباتی بود که در آن مردم برای شکل دهی مجلس باید به میدان می آمدند.
نماینده مردم تهران ادامه داد: در حالی که حوادثی منفی نزدیک انتخابات رخ داده بود. از آشکار شدن سوء استفاده سه هزار میلیاردی، تا نوسانات مخرب بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی، از تشدید تحریم های خارجی تا گرانی شدید کالاهای مصرفی عامه مردم، از تعارضات بین قوا تا تخریب های انتخاباتی علیه مجلس هشتم، همگی عناصر منفی بر میزان مشارکت بود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس خاطرنشان کرد: اگر نگوییم تنها فرد، لااقل باید گفت برجسته ترین فردی که بر خلاف این عوامل منفی محکم ایستاد و ندا در داد که مردم سیلی سختی به گونه دشمنان خویش خواهند زد، رهبر مردم شناس و بصیر ما بود. میزان مشارکت در انتخابات مجلس هفتم و هشتم به ترتیب 51.12 و 55.4 درصد بود، در انتخابات 12 اسفند 64.8 درصد. مشارکت در تهران شگفتی بیشتری آفرید. در انتخابات مجلس هفتم و هشتم نرخ مشارکت حدود 31 در صد بود، این بار 48 درصد. این حماسه چیزی نبود جز نصرت الهی که به دست رهبری و مردم رقم خورد، الحمدالله رب العالمین.
توکلی با اشاره به آثار داخلی انتخابات تاکید کرد: آثار داخلی این نعمت بزرگ مثبت است. افزایش انسجام ملی، امید آفرینی، تحکیم نظام سیاسی، افزایش سرمایه اجتماعی و افزایش اقتدار و محبوبیت رهبری از آن جمله اند. یک حادثه میمون نیز رأی دادن آقای خاتمی رئیس جمهور سابق است که حاکی از پذیرش سلامت کلی انتخابات و تعیین کننده دانستن رأی مردم در سرنوشت خودشان در جمهوری اسلامی است. خدا کند این کار درست آغازی برای بازگشت و جبران گذشته باشد که انسجام ملی را خواهد افزود. در همین جا باید از همه کسانی که در اجرا و نظارت و حفاظت و تأمین آرامش زحمت کشیده اند و نیز رسانه ها، به ویژه رسانه ملی تشکر کنم.
توکلی در ادامه خطاب به مسئولان کشور گفت: ما حق شما را ادا کردیم، حال شما حق ما را ادا کنید:
5- با فساد خانمان برانداز مبارزه کنید و هیچ خط قرمزی قائل نباشید.
10- برای اعتلای اخلاق و فرهنگ جامعه فکری بکنید و از خودتان آغاز کنید،-.
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