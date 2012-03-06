امیدوارم رای خاتمی آغازی برای بازگشت و جبران گذشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس طی یادداشتی به تحلیل انتخابات مجلس نهم و آثار بین المللی و داخلی آن پرداخت.

توکلی در این یادداشت با اشاره به نقش مشارکت مردم در انتخابات گفت: طی چندین ماه تمامی رسانه های بیگانه یا رسانه های همسوی با آنان، مروج تحریم انتخابات بودند. آنان از تمام روش ها ی پیچیده و حرفه ای القایی، هنر مندانه استفاده می کردند. در داخل نیز نیروهای سیاسی عمدتا در تحلیل وضعیت، لااقل خوشبین نبودند. بعد از حوادث فتنه انگیز انتخابات 88 ، این اولین انتخاباتی بود که در آن مردم برای شکل دهی مجلس باید به میدان می آمدند.

نماینده مردم تهران ادامه داد: در حالی که حوادثی منفی نزدیک انتخابات رخ داده بود. از آشکار شدن سوء استفاده سه هزار میلیاردی، تا نوسانات مخرب بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی، از تشدید تحریم های خارجی تا گرانی شدید کالاهای مصرفی عامه مردم، از تعارضات بین قوا تا تخریب های انتخاباتی علیه مجلس هشتم، همگی عناصر منفی بر میزان مشارکت بود.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس خاطرنشان کرد: اگر نگوییم تنها فرد، لااقل باید گفت برجسته ترین فردی که بر خلاف این عوامل منفی محکم ایستاد و ندا در داد که مردم سیلی سختی به گونه دشمنان خویش خواهند زد، رهبر مردم شناس و بصیر ما بود. میزان مشارکت در انتخابات مجلس هفتم و هشتم به ترتیب 51.12 و 55.4 درصد بود، در انتخابات 12 اسفند 64.8 درصد. مشارکت در تهران شگفتی بیشتری آفرید. در انتخابات مجلس هفتم و هشتم نرخ مشارکت حدود 31 در صد بود، این بار 48 درصد. این حماسه چیزی نبود جز نصرت الهی که به دست رهبری و مردم رقم خورد، الحمدالله رب العالمین.

توکلی با اشاره به آثار داخلی انتخابات تاکید کرد: آثار داخلی این نعمت بزرگ مثبت است. افزایش انسجام ملی، امید آفرینی، تحکیم نظام سیاسی، افزایش سرمایه اجتماعی و افزایش اقتدار و محبوبیت رهبری از آن جمله اند. یک حادثه میمون نیز رأی دادن آقای خاتمی رئیس جمهور سابق است که حاکی از پذیرش سلامت کلی انتخابات و تعیین کننده دانستن رأی مردم در سرنوشت خودشان در جمهوری اسلامی است. خدا کند این کار درست آغازی برای بازگشت و جبران گذشته باشد که انسجام ملی را خواهد افزود. در همین جا باید از همه کسانی که در اجرا و نظارت و حفاظت و تأمین آرامش زحمت کشیده اند و نیز رسانه ها، به ویژه رسانه ملی تشکر کنم.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: آثار منطقه ای آن نیز بسیار حائز اهمیت است. بخواهند یا نخواهند، سایه پربرکت انقلاب اسلامی مردم ایران بر سر نهضت بیداری اسلامی منطقه هست. این حادثه اسلام خواهان و آزادیخواهان کشورهای منطقه را دلگرم و قدرت های مردمی طرفدار ایران اسلامی را قوی تر خواهد کرد و به همین نسبت ضعف را در دشمنان مردم مسلمان منطقه خواهد افزود.

توکلی در ادامه این یادداشت با اشاره به پیام انتخابات به دشمنان می گوید: محیط بین المللی نیز از این نعمت الهی متأثر می شود. پیام آن به دشمنان این ملت این است که تحریم و تهدید برخلاف آنکه تحلیلگرانشان بعد از 12 اسفند گفتند بی تأثیر است، بی تأثیر نیست بلکه تأثیر عکس منافع و اغراض آنان دارد. یعنی تأثیر منفی این فشارها در زندگی مردم نه تنها کمر آنان را خم نمی کند، بلکه بر صبر و مقاومت آنان می افزاید. عبرت بگیرید و خود را مقابل مردم ایران قرار ندهید. قدرت چانه زنی بیشتر در مذاکرات هسته ای و مناسبات خارجی از جمله نتایج این نعمت است که باید به درستی از آن بهره گرفته شود.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با طرح این سوال که پیام این نعمت شگفت آفرین برای مسئولان چیست؟ اظهار داشت: ما مردم به وظیفه خود در دفاع از کیان انقلاب و نظام و پیروی از رهبری عمل کردیم، حالا نوبت شما مسئولان است که به وظیفه خود در برابر ما عمل کنید. حقوق مردم و حکومت دو جانبه است،



توکلی در ادامه خطاب به مسئولان کشور گفت: ما حق شما را ادا کردیم، حال شما حق ما را ادا کنید:

1- دست از اختلاف بردارید و به جای آن بر تفاهمات بیفزایید تا خدمتتان عمق و گستره بیشتری یابد، ملاک هم قانون است و اوامر رهبری نه سلایق شما.

2- از قانون تخطی نکنید و با قانون شکنی در هر سطحی مقابله کنید.



3- آزادی های ما مردم را به شکل غیرقانونی محدود نسازید.

4- در مجلس و دولت کارشناسانه و علمی تصمیم بگیرید.



5- با فساد خانمان برانداز مبارزه کنید و هیچ خط قرمزی قائل نباشید.



6- عدالت را روح همه تصمیمات و اقدامات خود قرار دهید.



7- تورم را که بر گرده ما فشار روزافزون می آورد مهار کنید.



9- تولید ملی را دریابید و برای بیکاری جوانان ما چاره ای بسازید.



10- برای اعتلای اخلاق و فرهنگ جامعه فکری بکنید و از خودتان آغاز کنید،-.

11- در مناسبات خارجی از عزت مندی ما دفاع کنید، ولی حکمت و تدبیر را نیز فراموش نکنید.