  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۴۲

نوروز 91/

نوروز با "شیرین بهار" شیرین کام شوید

نوروز با "شیرین بهار" شیرین کام شوید

مجموعه مستند "شیرین بهار" با موضوع معرفی شیرینی‌های محلی ایران، نوروز 91 روی آنتن شبکه یک می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه که به صورت مستند محض و درباره معروف‌ترین شیرینی‌های اصیل و سنتی ایرانی ساخته شده است، نوروز سال آینده در 13 قسمت 18 دقیقه‌ای از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

تولید مجموعه "شیرین بهار" از مرداد سال جاری آغاز شد و در شهر تبریز با معرفی شیرینی‌های قورابیه، پیچ انگشتی و نون افطاری، در استان گیلان با معرفی شیرینی‌های کلوچه فومن و رشته خوشکار، در شهر اصفهان با معرفی گز، پولک و نبات، در شهر شیراز با معرفی شیرینی‌های مسقتی و کلوچه برنجی، در شهر یزد با معرفی باقلوا و قطاب و در شهر کرمانشها با معرفی کاک و نان خرمایی ادامه یافت.

به گفته مهدی الیاسی، یکی از تهیه‌کنندگان این مستند، در تهیه هر قسمت از برنامه سعی شده است تا تصویری واقع گرایانه، محض و به دور از آموزش و یا تولید صنعتی شیرینی‌های یاد شده ارائه شود.

همچنین سازندگان این شیرینی‌ها از بهترین قنادان و برندگان جشنواره‌های استانی در این مجموعه شیرینی‌های بومی منطقه خود را آماده می‌کنند.

عوامل مجموعه مستند "شیرین بهار" تولید گروه مستند شبکه یک سیما، عبارتند از:مهدی الیاسی تهیه‌کننده، نویسنده، هماهنگی و کارگردان، مجید آزادمنش تهیه کننده، تصویربردار و کارگردان، سعید منتظری تهیه‌کننده و تدوین، مهران صفی تدارکات، فرهاد الیاسی مدیر تولید و مریم شیرزاد گوینده.

کد مطلب 1553558

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها