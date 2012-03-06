نوروز با "شیرین بهار" شیرین کام شوید

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه که به صورت مستند محض و درباره معروف‌ترین شیرینی‌های اصیل و سنتی ایرانی ساخته شده است، نوروز سال آینده در 13 قسمت 18 دقیقه‌ای از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

تولید مجموعه "شیرین بهار" از مرداد سال جاری آغاز شد و در شهر تبریز با معرفی شیرینی‌های قورابیه، پیچ انگشتی و نون افطاری، در استان گیلان با معرفی شیرینی‌های کلوچه فومن و رشته خوشکار، در شهر اصفهان با معرفی گز، پولک و نبات، در شهر شیراز با معرفی شیرینی‌های مسقتی و کلوچه برنجی، در شهر یزد با معرفی باقلوا و قطاب و در شهر کرمانشها با معرفی کاک و نان خرمایی ادامه یافت.

به گفته مهدی الیاسی، یکی از تهیه‌کنندگان این مستند، در تهیه هر قسمت از برنامه سعی شده است تا تصویری واقع گرایانه، محض و به دور از آموزش و یا تولید صنعتی شیرینی‌های یاد شده ارائه شود.

همچنین سازندگان این شیرینی‌ها از بهترین قنادان و برندگان جشنواره‌های استانی در این مجموعه شیرینی‌های بومی منطقه خود را آماده می‌کنند.

عوامل مجموعه مستند "شیرین بهار" تولید گروه مستند شبکه یک سیما، عبارتند از:مهدی الیاسی تهیه‌کننده، نویسنده، هماهنگی و کارگردان، مجید آزادمنش تهیه کننده، تصویربردار و کارگردان، سعید منتظری تهیه‌کننده و تدوین، مهران صفی تدارکات، فرهاد الیاسی مدیر تولید و مریم شیرزاد گوینده.