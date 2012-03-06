جشنواره ملی نهج البلاغه دانشگاهیان کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام امین الله دادگر - دبیر اجرایی جشنواره ملی نهج البلاغه در نشست خبری ششمین دوره جشنواره ملی دوسالانه نهج البلاغه دانشگاهیان کشور افزود: زمان اجرای فراخوان و تبلیغات این جشنواره اسفند 90 و فروردین 91 است و متقاضیان می توانند از 5 تا 25 اردیبهشت 91 در بخش مسابقه بخش مفاهیم ثبت نام کنند.

وی یادآور شد: 10 خرداد ماه 91 نتایج آزمون بخش مفاهیم اعلام می شود و 20 شهریور 91 نتایج برگزیدگان نهایی بخش مفاهیم معرفی شده و 10 شهریور 91 آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه مرکزی جشنواره خواهد بود.

وی افزود: این جشنواره در بخش های استادی، دانشجویی و بین الملل، زوج های ازدواج دانشجویی، دانشجویان عمره و عتبات گذار، دانشجویان راهیان نور، دانشجویان اعتکاف کننده و دانشجویان حاضر در طرح ضیافت اندیشه دانشجویی برگزار می شود.

دبیر اجرایی جشنواره ملی دوسالانه نهج البلاغه دانشگاهیان کشور گفت: داوری آثار رسیده از 15 شهریور تا 15 مهرماه 91 خواهد بود و مراسم اختتامیه این جشنواره در نیمه دوم سال 91 انجام می شود.

وی افزود: این جشنواره از سوی معاونت سیاسی فرهنگی نهاد رهبری در دانشگاه ها و با مشارکت وزارتخانه های علوم، بهداشت، ورزش و جوانان و دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمی کاربردی، صداوسیما، بسیج دانشجویی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و موسسات و بنیادهای نهج البلاغه در کشور برگزار می شود.

دادگر خاطرنشان کرد: نهج البلاغه به عنوان گنجینه ای ارزشمند و نورانی در اختیار مسلمانان است که باید قدر آن را بدانند و امیدواریم با موج بیداری اسلامی با آمادگی دانشگاهیان در این بخش و هم فعال کردن دانشگاهیان از طریق بخش بین الملل این جشنواره بتوانیم از ظرفیت های این کتاب آسمانی به نحو موثری بهره بگیریم.

وی به موضوعات علمی این دوره از جشنواره نهج البلاغه اشاره کرد و یادآور شد: نهج البلاغه و مباحث اعتقادی و کلامی؛ مناسک و عبادات در نهج البلاغه؛ اخلاق و تربیت در نهج البلاغه؛ فتنه و بصیرت در نهج البلاغه؛ سیاست در نهج البلاغه؛ اقتصاد در نهج البلاغه؛ حقوق در نهج البلاغه و مبانی اندیشه حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری از منظر نهج البلاغه از جمله این موضوعات هستند.

دبیر اجرایی جشنواره اظهار داشت: بخش دانشجویی نیز شامل مسابقات آثار پژوهشی با زیرمجموعه های ادبی؛ هنری و رسانه، مسابقات مفاهیم با زیرمجموعه های کتاب؛ جزوه و بروشور خوانی و در نهایت شامل قسمت حفظ نهج البلاغه می شود.

وی گفت: دبیرخانه مرکزی این جشنواره در دانشگاه آزاد شهر ری مستقر است و همچنین سه اثر برتر و ویژه از دیدگاه هیأت داوران در راستای سال جهاد اقتصادی و نامگذاری سال 91 در سطح کشوری هدایای ویژه ای دریافت خواهند کرد. امتیاز سفر عمره مفرده، کمک هزینه عمره مفرده و سفر عتبات عالیات و مشهد مقدس، کمک هزینه خرید لپ تاب، تندیس جشنواره و لوح تقدیر و ده‌ها هدایای دیگر برای برگزیدگان در بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده است.