اخبار کوتاه ورزشی چهار محال و بختیاری/

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم شش نفره ایروبیک ژیمناستیک آقایان در مسابقات قهرمانی کشور شرکت می کند.

مسابقات ژیمناستیک آقایان در ایلام برگزار می شود و نماینده استان در رده سنی بزرگسالان در این رقابت ها با ترکیب وحید رحیمی، مهران امیری، سهیل سامانیان، مجید امیدی، داریوش ترکی و جواد محمد دوست در این رقابت ها شرکت خواهد کرد.

تیم استان اولین حضور خود در مسابقات کشوری را تجربه می کند و وحید رحیمی به عنوان مربی تیم استان را در این رقابت ها همراهی می کند.

مجمع انتخابات رئیس هیئت بسکتبال چهار محال و بختیاری برگزار می شود

مجمع انتخابات رئیس هیئت بسکتبال استان چهار محال و بختیاری دوشنبه 22 اسفند ماه سالجاری در شهرکرد برگزار می شود.

این انتخابات با حضور محمود مشحون، رئیس فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار می شود.

دوره مربیگری درجه سه آمادگی جسمانی در بروجن آغاز شد

در این دوره به آموزش تکنیکهای استاندارد و روشهای صحیح انجام حرکات ورزشی پرداخته می شود.

این دوره با حضور بیش از 35 نفر درحال برگزاری است.

دوره مربیگری درجه سه آمادگی جسمانی ویژه بانوان است وهم اکنون در سالن تختی بروجن برگزار می شود.

طول دوره برگزاری مربیگیری آمادگی جسمانی یک هفته است.