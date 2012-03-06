سبد نفتی ایران در ایستگاه 122 دلار جا خوش کرد/ اروپا گوش به زنگ شد

به گزارش خبرنگار مهر، احتمال توقف صادرات نفت خام ایران به سه کشور اروپایی هلند، جمهوری چک و بلژیک منجر به گوش زنگ شدن بازارهای جهانی نفت به جدید تحولات ژئوپولتیکی طلای سیاه شده است.

آمارهای غیر رسمی حاکی از آن است که در سال 2011 میلادی جمهوری چک به طور متوسط روزانه پنج هزار بشکه، بلژیک 35 تا 36 هزار بشکه و هلند روزانه 19 هزار بشکه نفت خام سبک و سنگین از ایران وارد کرده است.

مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران امروز با انتشار گزارشی درباره آخرین وضعیت قیمت فروش نفت خام سبک و سنگین صادراتی ایران، اعلام کرد: پنجم ماه مارس سالجاری میلادی بهای نفت خام سبک صادراتی ایران در بازارهای آسیایی بیش از 123 دلار و 6 سنت معامله شده است.



همچنین نفت خام سبک ایران برای عرضه در بازارهای شمال غرب اروپا، حوزه مدیترانه و آفریقای جنوبی به ترتیب به 122 دلار و 63 سنت، 120 دلار و 57 سنت و 122 دلار و 32 سنت به مشتریان خارجی تحویل داده شده است.



بر این اساس، میانگین قیمت نفت خام سبک صادراتی ایران از ابتدای ماه مارس 2012 میلادی تاکنون حدود 122 دلار و 59 سنت به مشتریان خارجی تحویل داده شده است.



در همین حال، بهای نفت خام سنگین ایران هم در یک هفته گذشته با افزایش چند دلاری در بازارهای چهار گوشه جهان معامله شده است به طوری‌که نفت خام سنگین ایران با بهای 121 دلار و 64 سنت به مشتریان آسیایی فروخته شده است.



قیمت نفت خام سنگین ایران برای عرضه در بازارهای شمال غرب اروپا، حوزه مدیترانه و آفریقا به ترتیب به 121 دلار و 28 سنت، 119 دلار و 17 سنت و 120 دلار و 97 سنت معامله شده است.