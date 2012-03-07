به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه هفته جاری شهر اصفهان و دو سالن مخابرات و پیروزی این شهر کانون توجهات اهالی فوتسال است، جایی که شهید منصوری قرچک، صدرنشین لیگ برتر فوتسال به میهمانی فولادماهان اصفهان می‌رود و گیتی پسند اصفهان از پرسپولیس تهران پذیرایی می‌کند.

امروز که در آستانه برگزاری دیدارهای هفته پایانی لیگ برتر فوتسال هستیم تیم شهید منصوری قرچک با 62 امتیاز و تفاضل گل 54+ بالاتر از گیتی پسند اصفهان ایستاده که همین تعداد امتیاز دارد اما تفاضل گلش 50+ است. با این شرایط تیم شهید منصوری تنها در صورتی قهرمان می‌شود که میهمان اصفهانی و پرقدرت خود را با اختلاف شکست دهد و تیم گیتی پسند اصفهان نیز نتواند اختلاف گل خود با صدرنشین را جبران کند. در غیراینصورت تیم گیتی پسند می‌تواند با یک پیروزی پرگل مقابل پرسپولیس، تیم نهم جدول رده بندی که میانگین گل خورده‌اش در هر بازی چهار گل است، جام قهرمانی را در خانه نگاه دارد.

شهید منصوری فعلا صدرنشین لیگ برتر است و شانس اول قهرمانی. این تیم که با گروهی از بازیکنان جوان و کم ادعا با هدف دفاع از عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتسال وارد این مسابقات شده است، عصر جمعه میهمان تیم پرمهره و پرادعای فولادماهان است که داعیه قهرمانی داشت اما خیلی زود قافیه را به منصوری و گیتی پسند واگذار کرد. این تیم اصفهانی اما عصر جمعه نقشی تاثیرگذار در مشخص شدن چهره قهرمان لیگ برتر فوتسال خواهد داشت و قانون نانوشته ورزش حکم می‌کند که جوانمردانه و فارغ از رقابت‌های کاذب با همشهری سرخپوش خود به مصاف شهید منصوری برود.

از سوی دیگر تیم صنایع گیتی پسند اصفهان شانس دوم قهرمانی لیگ برتر فوتسال است، البته روی کاغذ. این تیم عملا شانس بالاتری نسبت به قهرمان فصل گذشته لیگ برتر فوتسال دارد، چرا که بازی به مراتب آسان‌تری نسبت به تیم شهید منصوری قرچک خواهد داشت. بدون شک شکست دادن تیم پرسپولیس آسانتر از فولادماهان پرمهره و پرستاره است. گیتی پسند باید با اختلاف بالا تیم پرسپولیس را شکست دهد و نگاه و گوشش به سالن پیروزی باشد و بازی فولاد ماهان و شهید منصوری قرچک به این امید که همشهری خود یقه تیم رضا لک را بگیرد و زمینه ساز قهرمانی آنها شود.

- برنامه دیدارهای هفته بیست و ششم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

جمعه - 19/12/90

* گیتی پسند اصفهان - پرسپولیس تهران، ساعت 16، سالن مخابرات اصفهان

* راه ساری - گسترش فولاد تبریز، ساعت 16، سالن سیدرسول حسینی ساری

* صبای قم - علم و ادب سایپا، ساعت 16، سالن شهید حیدریان قم

* دبیری تبریز - شهرداری ساوه، ساعت 16، سالن علوم پزشکی تبریز

* فولاد ماهان اصفهان - شهید منصوری، ساعت 16، سالن پیروزی اصفهان

* شرکت ملی حفاری - میثاق تهران، ساعت 16، سالن نفت اهواز

* لبنیات ارژن - فیروزصفه اصفهان، ساعت 16، سالن ابوالفتحی شیراز

جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال