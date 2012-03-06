ژاپن خواستار حل مسالمت آمیز مناقشات بر سر جزایر کوریل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "یوشیهیکو نودا" روز دوشنبه در یک تماس تلفنی با رئیس جمهوری جدید روسیه ضمن تبریک به "ولادیمیر پوتین" برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری خواستار حل مسالمت آمیز و منطقی مناقشات بر سر جزایر کوریل شد.

وزارت امور خارجه ژاپن در بیانیه ای درباره گسترش روابط سیاسی و اقتصادی میان کشورش و روسیه در پی پیروزی پوتین در انتخابات ریاست جمهوری ابراز امیدواری کرد.

این اظهارات در حالی است که اخیرا سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه طی تماس تلفنی با "کوئیچیرو گمبا" هرگونه ادعا از سوی ژاپن درباره جزایر کوریل را رد کرد.

اختلافات بر سر این جزایر بین دو کشور ژاپن و روسیه از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون ادامه دارد و این اختلافات تاکنون اجازه نداده تا پیمان صلحی بین دو کشور منعقد شود.

ژاپن این جزایر را بخشی از خاک خود می داند، اما سال گذشته "دیمیتری مدودف" با دیدار از این جزایر، خشم ژاپنی ها را بر انگیخت.

