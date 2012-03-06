هادی آیت اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد نامه سازمان بازرسی کشور و درخواست برای استعفای کفاشیان ضمن بیان مطلب فوق گفت: این بحثی حقوقی است و در نشستی که بین مسئولان فدراسیون فوتبال برگزار شد، به این نتیجه رسیدیم کارگروه کارشناسی برای رسیدگی به این موضوع تشکیل دهیم و پاسخ حقوقی آن را تهیه و به مبادی ذیربط ارسال کنیم.

وی در مورد اینکه پس از صدور چنین نامه‌ای این شائبه بوجود آمده که پس از رای نیاوردن گزینه‌های منتسب به وزارت ورزش و جوانان این بحث‌ها مطرح شده، تاکید کرد: امیدوارم این بحث صحت نداشته باشد. روز دوشنبه انتخابات بسیار سالمی در فضایی دموکراتیک انجام شد و همه اعضای مجمع، اصحاب رسانه و ناظر AFC در آن حضور داشتند و این موضوع را تایید می‌کنند.

نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال با بیان اینکه به نظر نمی‌آید تاکنون چنین انتخاباتی برگزار شده باشد، تاکید کرد: این انتخابات نقطه قوت و یک فرصت برای وزارتخانه ورزش است و نباید آن را تحت تاثیر مسائل جانبی قرار دهیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ادامه این اتفاقات منجر به تعلیق فوتبال ایران می‌شود؟، تاکید کرد: نگرانی ما و همه مردم همین است. امیدوارم مسئولان نسبت به این مسئله دقت نظر بیشتری داشته باشند. گزارش صحت مجمع و نفراتی که انتخاب شدند روز دوشنبه توسط نماینده AFC به فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شد و مطمئنا تاییدیه آن طی یکی دو روز آینده به ایران ارسال می شود.

آیت اللهی اضافه کرد: روز 19 اسفندماه قرعه کشی مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی برگزار می‌شود و این جریانات می‌تواند بحث تعلیق فوتبال را حادتر کرده و زمینه‌ساز حذف تیم ملی از قرعه کشی این تورنمنت مهم شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس اساسنامه فدراسیون فوتبال که توسط مجمع عمومی این فدراسیون تصویب و هیئت دولت و فیفا نیز آن را تایید کرده‌اند، مراحل ثبت نام و برگزاری مجمع انجام شد و حضور محمد عباسی وزیر وزارت ورزش و جوانان و حمید سجادی معاونت ورزش قهرمانی تایید کننده مجمع است. ریاست و اعضای مجمع به افراد برگزیده رای دادند و نباید به راحتی آن را زیر سئوال برد.

نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال در پایان گفت: رسیدگی به نامه سازمان بازرسی کل کشور یک بحث حقوقی است، امیدوارم این مشکل بزودی برطرف شود تا مردم و علاقه مندان به این رشته ورزشی که با دغدغه زیاد مسابقات مهم ملی و باشگاهی آن را پیگیری می‌کنند، ضرر نکنند.