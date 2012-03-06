اردوغان باز هم برای نظام سوریه خط و نشان کشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در پی حملات افراد مشکوک به خانه چند شهروند علوی در شرق ترکیه، "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر این کشور حمایت خود از این اقلیت را اعلام کرد.

بر این اساس، امروز سه شنبه افراد ناشناس به 25 خانه متعلق به شهروندان علوی در شهر آدی یامان حمله کرده و به غارت اموال آنها پرداختند.

وزارت کشور ترکیه ضمن اعلام این مطلب از نشانه گذاری این خانه ها با رنگ قرمز توسط افراد مهاجم خبر داد. این در حالی است که وقوع مجدد چنین حمله ای نگرانی مقامات دولت ترکیه را در مورد بروز درگیری داخلی در این کشور برانگیخته است.

در سال 1978 نیز به دلیل حمله مشابهی به اقلیت علویان در ترکیه درگیریهایی بروز کرد که در نهایت به کشته شدن دست کم 100 نفر انجامید.

در همین حال اردوغان که در تجمع اعضای حزب حاکم "عدالت و توسعه" سخن می گفت با اشاره به وضعیت سوریه مدعی شد "بشار اسد" رئیس جمهوری این کشور باید پاسخگوی خشونتهای بروز کرده در مجامع قانونی باشد.

این سخنان در حالی اظهار می شود که با شکست شورشیان ضددولتی و مورد حمایت غربی ها، رژیمهای عربی و ترکیه در باب عمرو و پاک شدن این منطقه از وجود آنان، اوضاع به حالت عادی بازگشته است.