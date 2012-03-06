ترور دشمنان ما در خارج از آمریکا قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانکفورتر آلگماینه، "اریک هولدر" وزیر دادگستری آمریکا از ترور هدفمند به اصطلاح دشمنان این کشور در مناطق مختلف جهان دفاع کرد.

وی طی سخنرانی در دانشگاه شیکاگو مدعی شد این اقدام قانونی بوده و گاهی اوقات برای دفاع از منافع آمریکا ضروری است.



هولدر در ادامه ادعاهای خود اعلام کرد کشتن هدفمند دشمنان واشنگتن در خارج از آمریکا حتی اگر شهروندان این کشور نیز باشند، مجاز است.

وزیر دادگستری دولت اوباما مدعی شد : ما در حال جنگ با گروههای تروریستی نظیر القاعده و طالبان هستیم و طبق قوانین بین المللی می توانیم علیه آنها اقدام کنیم.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که عملیات تروریستی نظامیان آمریکایی علیه "اسامه بن لادن" در خاک پاکستان بحثهای حقوقی بسیاری را موجب شده و انتقادهای بین المللی را بر ضد تصمیم گیرندگان و مجریان این عملیات برانگیخته است.

گفتنی است آمریکا در سال گذشته میلادی دو مورد عملیات کشتار هدفمند خود را به اجرا گذاشت که اولی در مورد "بن لادن" رهبر القاعده و دومی در مورد"انور العولقی" رهبر القاعده در یمن انجام شد. در قوانین جدید آمریکا، مقامات این کشور تلاش دارند کشتار آمریکایی تبارهایی را نیز که در نقاط مختلف جهان مشغول فعالیتهای تروریستی از نگاه مقامات کاخ سفید، هستند قانونی کنند.