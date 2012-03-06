305 میلیون دلار کالا از یزد به خارج از کشور صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اصغر چاوشی ‌زاده اظهار داشت: این رقم از نظر وزن و ارزش به ترتیب 30 و 28 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش دارد.

وی قیمت هر کیلوگرم کالای صادراتی در این مدت را 56 سنت بیان کرد و اظهار داشت: این رقم در سال گذشته 57 سنت بوده است و قیمت کالای صادراتی در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش دارد.

چاوشی‌زاده عنوان کرد: عمده کالاهای صادراتی استان یزد کاشی، قیر جامد، انواع کابل های مخابراتی، پسته و مغز پسته، اکسید مولیبدن، فرومولیبدن و تایر و تیوپ است که به ترتیب 30، 16، 16، شش، پنج، چهار و دو درصد ارزش کل کالاهای صادراتی را به خود اختصاص داده است.

وی تنوع کالاهای صادراتی استان یزد در این مدت را 111 قلم کالا بیان کرد و گفت: بیشترین حجم کالاهای صادراتی استان را گروه صنعت تشکیل می‌دهد که 98.6 درصد وزن و 90.9 درصد ارزش کل صادرات را به خوداختصاص داده است.

مدیرکل گمرک استان یزد اضافه کرد: کالاهای استان در این مدت به 47 کشور جهان صادر شده است که عمده‌ترین آن به عراق با سهم 30 درصد،پاکستان 23 درصد، سوریه 17 درصد، افغانستان 10 درصد،امارات عربی متحده سه درصد و ترکمنستان با سهم دو درصد بوده است.

چاوشی‌ زاده افزود: در بخش واردات نیز 58 هزار تن کالا به ارزش یک‌هزار و 469 میلیارد ریال از طریق گمرک به استان یزد وارد شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن و ارزش به ترتیب 13 و10 درصد رشد داشته است.

وی، عمده کالاهای وارداتی دراین مدت را شامل ماشین‌آلات خط تولید، مواد اولیه واحدهای تولیدی، قطعات یدکی و موادمصرفی و... بیان کرد و یادآور شد: اغلب این کالاها از کشورهای چین، ترکیه، ایتالیا، آلمان، امارات، هند، کره، اسپانیا، تایلند و بلژیک وارد شده است.

مدیرکل گمرک استان یزد یادآور شد: عملکرد این مجموعه در بخش مسافری با 381 سورتی پرواز و 78 هزار و 209 مسافر، با 26 درصد افزایش در تعداد پرواز و 34 درصد افزایش در تعداد مسافر همراه بوده است.

وی گفت: در این مدت عملیات گمرکی مربوط به فروش کالا به مسافران تعداد یک‌هزار و 750 پته مسافری صادر و مبلغ 888 هزار 784 دلار کالا به مسافران ورودی از خارج از کشور فروخته شده است.

چاوشی ‌زاده اضافه کرد: در بخش امانات پستی نیز در این مدت با یک هزار و 557 بسته ورودی و خروجی نسبت به مدت مشابه سال قبل هفت درصد افزایش داشته است.