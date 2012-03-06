خشم عراقی ها از ادامه حضور منافقین/ ضرورت اخراج فوری تروریستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، "عدی الخدران" گفت : بسیاری از اعضای گروهک منافقین که در اردوگاه اشرف به سر می برند، مخالف انتقال به پایگاه نظامی بغداد هستند.

وی افزود: حدود 400 نفر از افراد گروهک منافقین که قرار بود طبق برنامه، دومین گروه انتقالی به پایگاه لیبرتی در بغداد باشند زیربار این موضوع نرفته اند.

الخدران بیان کرد: دولت عراق قبلا با سازمان ملل متحد درباره انتقال گروهک منافین از استان دیالی به بغداد توافق کرده است، اما افراد این گروهک به بهانه های واهی از رفتن سر باز می زنند.

وی گفت : در شرایطی که سیاست وقت کشی و بهانه تراشی گروهک منافقین ادامه پیدا کند، آتش اعتراضات مردمی در داخل این استان شعله ور خواهد شد.

الخدران اظهار داشت : گروهک منافقین مسبب خون هزاران عراقی در طول سه دهه متوالی و عامل حمایت از گروههای تروریستی بوده است و دولت عراق باید به تعهدات خود برای اخراج منافقین عمل کند.