360 پایگاه کمک های جشن نیکوکاری اصفهان را جمع آوری می کنند

بهرام سواد کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعداد کل پایگاه های استان 360 پایگاه است، اظهار داشت: 260 پایگاه در شهرستان اصفهان و 100 پایگاه در شهر اصفهان دایر می‌شود که شش پایگاه آن در میادین اصلی شهر مستقر است.

وی افزود: پایگاه مرکزی در میدان امام حسین(ع)، میدان ارتش،فلکه احمد آباد، میدان قدس،میدان جمهوری اسلامی و چهار راه نورباران است.

معاون توسعه و مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان گفت: امسال سه روز با اولویت جشن نیکوکاری در مدارس، مساجد و میادین از 17 اسفند تا 19 اسفند به امر نیکوکاری اختصاص یافته است.

وی میزان مشارکت سال گذشته مردم در جشن نیکوکاری را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: سال گذشته مبلغ 550 میلیون به جشن نیکوکاری کمک شد.

سواد کوهی همچنین از دیگر برنامه های این هفته را اجرای طرح آزادی زندانیان دیه غیر عمد، بازدی از مددجویا نیازمند و صعب العلاج برشمرد.

وی به مشارکت مدارس و نیز بسیح دانش آموزی در جشن نیکوکاری امسال اشاره کرد و بیان داشت: صد درصد از کمک های دانش آموزی در اختیار آموزش و پرورش قرار می گیرد.

معاون توسعه و مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان شماره حساب 300556987 بانک کشاورزی را برای کمک مالی خیران و نیکوکاران برای مشارکت جشن نیکوکاری اعلام کرد.