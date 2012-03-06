10هزار جلد کتاب در بین ادارات شهر ماهدشت توزیع شد

علی اصغر مخبر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق افزود: کتاب⁯های توزیع شده به صورت رایگان به ادرات و مراکز مختلف اهدا شده است و هزینه ریالی آن نیز در حدود 60میلیون تومان برآورد شده است.



وی افزود: بانک⁯ها، مدارس، شهرداری، مؤسسات مختلف، مساجد و کتابخانه⁯ها از جمله مراکزی هستند که این تعداد کتاب به آنها اهدا شده است.



مخبر تاکید کرد: در ارائه کتاب و تعداد آن به هر مرکز، محیط و تعداد مخاطب آن مرکز مورد توجه قرار گرفته است.



مخبر افزود: برای ارائه کتاب با مراکز مختلف نامه⁯نگاری صورت گرفت و بیشتر این مراکز به اداره ارشاد ماهدشت مراجعه کردند و کتاب⁯هایشان را تحویل گرفتند و برخی دیگر از مراکز نیز تا به امروز اقدام نکرده⁯اند.



وی گفت: توزیع کتاب یکی از اقدامات برنامه⁯ریزی شده و مهم اداره ارشاد شهر ماهدشت است که برای ترویج فرهنگ کتابخوانی صورت می⁯پذیرد.

