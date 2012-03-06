10هزار جلد کتاب در بین ادارات شهر ماهدشت توزیع شد

علی اصغر مخبر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق افزود: کتابهای توزیع شده به صورت رایگان به ادرات و مراکز مختلف اهدا شده است و هزینه ریالی آن نیز در حدود 60میلیون تومان برآورد شده است.
وی افزود: بانکها، مدارس، شهرداری، مؤسسات مختلف، مساجد و کتابخانهها از جمله مراکزی هستند که این تعداد کتاب به آنها اهدا شده است.
مخبر تاکید کرد: در ارائه کتاب و تعداد آن به هر مرکز، محیط و تعداد مخاطب آن مرکز مورد توجه قرار گرفته است.
مخبر افزود: برای ارائه کتاب با مراکز مختلف نامهنگاری صورت گرفت و بیشتر این مراکز به اداره ارشاد ماهدشت مراجعه کردند و کتابهایشان را تحویل گرفتند و برخی دیگر از مراکز نیز تا به امروز اقدام نکردهاند.
وی گفت: توزیع کتاب یکی از اقدامات برنامهریزی شده و مهم اداره ارشاد شهر ماهدشت است که برای ترویج فرهنگ کتابخوانی صورت میپذیرد.
کرج - خبرگزاری مهر: مدیرامور فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ماهدشت گفت: در نیمه دوم سال جاری بیش از 10هزار جلد کتاب در بین ادارات و دیگر مراکز عمومی و شهروندی شهر ماهدشت کرج توزیع شده است.
علی اصغر مخبر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق افزود: کتابهای توزیع شده به صورت رایگان به ادرات و مراکز مختلف اهدا شده است و هزینه ریالی آن نیز در حدود 60میلیون تومان برآورد شده است.
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