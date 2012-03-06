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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۳۹

10هزار جلد کتاب در بین ادارات شهر ماهدشت توزیع شد

10هزار جلد کتاب در بین ادارات شهر ماهدشت توزیع شد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرامور فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ماهدشت گفت: در نیمه دوم سال جاری بیش از 10هزار جلد کتاب در بین ادارات و دیگر مراکز عمومی و شهروندی شهر ماهدشت کرج توزیع شده است.

علی اصغر مخبر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق افزود: کتاب⁯های توزیع شده به صورت رایگان به ادرات و مراکز مختلف اهدا شده است و هزینه ریالی آن نیز در حدود 60میلیون تومان برآورد شده است.

وی افزود: بانک⁯ها، مدارس، شهرداری، مؤسسات مختلف، مساجد و کتابخانه⁯ها از جمله مراکزی هستند که این تعداد کتاب به آنها اهدا شده است.

مخبر تاکید کرد: در ارائه کتاب و تعداد آن به هر مرکز، محیط و تعداد مخاطب آن مرکز مورد توجه قرار گرفته است.

مخبر افزود: برای ارائه کتاب با مراکز مختلف نامه⁯نگاری صورت گرفت و بیشتر این مراکز به اداره ارشاد ماهدشت مراجعه کردند و کتاب⁯هایشان را تحویل گرفتند و برخی دیگر از مراکز نیز تا به امروز اقدام نکرده⁯اند.

وی گفت: توزیع کتاب یکی از اقدامات برنامه⁯ریزی شده و مهم اداره ارشاد شهر ماهدشت است که برای ترویج فرهنگ کتابخوانی صورت می⁯پذیرد.
 

کد مطلب 1553577

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