محسن رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سن بهره برداری برخی از این درختان فرا رسیده بود و از طرف دیگر برخی از درختان نیز آفت داشت به همین سبب این درختان بریده شد.
وی با اشاره به اینکه این درختان تحت کنترل سازمان پارکها بررسی شده است اظهار داشت: رسیده شدن درخت نیز به معنای فرا رسیدن سن بهره برداری از درختان است.
رنجبر ادامه داد: به سبب اینکه سن برخی از درختان زیاد است در زمان وزش باد احتمال سقوط آن وجود داشت این درختان بریده شد.
معاون خدمات شهری اصفهان تصریح کرد: در دو سال گذشته یکی از همین درختان آفت زده که مشکل داشت جان دو نفر را گرفت.
رنجبر همچنین در پاسخ به اینکه در چه زمانی جایگزین این درختان کاشته میشود اظهار داشت: سال اینده و یا در اواخر سال جاری جایگزین این درختان کاشته خواهد شد.
نظر شما