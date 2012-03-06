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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۳۸

رنجبر:

درختان آفت زده بریده شد/ سال آینده درختان جایگزین کاشت می‌شد

درختان آفت زده بریده شد/ سال آینده درختان جایگزین کاشت می‌شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: سن بهره‌برداری و درختان مشکل‌دار در سطح پارک‌های اصفهان در حال بریده شدن است.

محسن رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سن بهره برداری برخی از این درختان فرا رسیده بود و از طرف دیگر برخی از درختان نیز آفت داشت به همین سبب این درختان بریده شد.

وی با اشاره به اینکه این درختان تحت کنترل سازمان پارک‌ها بررسی شده است اظهار داشت: رسیده شدن درخت نیز به معنای فرا رسیدن سن بهره برداری از درختان است.

رنجبر ادامه داد: به سبب اینکه سن برخی از درختان زیاد است در زمان وزش باد احتمال سقوط آن وجود داشت این درختان بریده شد.

معاون خدمات شهری اصفهان تصریح کرد: در دو سال گذشته یکی از همین درختان آفت زده که مشکل داشت جان دو نفر را گرفت.

رنجبر همچنین در پاسخ به اینکه در چه زمانی جایگزین این درختان کاشته می‌شود اظهار داشت: سال اینده و یا در اواخر سال جاری جایگزین این درختان کاشته خواهد شد.

 

　

کد مطلب 1553579

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