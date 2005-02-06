تيم ملي جودو به آلمان نمي رود

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم ملي جودوي ايران قراربود جهت شركت درتورنمنت بين المللي هامبورگ كه ازتورنمنتهاي سوپرA جهاني است، اواخر بهمن ماه جاري راهي آلمان شود كه به دليل رسيدن چند دعوتنامه جديد مربيان تيم مي تصميم گرفتند با ادامه تمرينات درتهران وبررسي دعوتنامه هاي جديد، برنامه جديدي براي سفرتداركاتي تيم ملي طراحي نمايند.

گفته مي شود مقصد بعدي تيم ملي جودو يكي ازكشورهاي فرانسه، سوييس ويا مجارستان مي باشد. البته اينكه يكي دونفر ازاعضاي تيم ملي به تورنمنت هامبورگ درآلمان اعزام شوند نيزهنوزوجود دارد.