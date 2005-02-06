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۱۸ بهمن ۱۳۸۳، ۱۳:۵۵

تيم ملي جودو به آلمان نمي رود

تيم ملي جودوي ايران به آلمان سفر نمي كند.

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم ملي جودوي ايران قراربود جهت شركت درتورنمنت بين المللي هامبورگ كه ازتورنمنتهاي سوپرA جهاني است، اواخر بهمن ماه جاري راهي آلمان شود كه به دليل رسيدن چند دعوتنامه جديد مربيان تيم مي تصميم گرفتند با ادامه تمرينات درتهران وبررسي دعوتنامه هاي جديد، برنامه جديدي براي سفرتداركاتي تيم ملي طراحي نمايند.
گفته مي شود مقصد بعدي تيم ملي جودو يكي ازكشورهاي فرانسه، سوييس ويا مجارستان مي باشد. البته اينكه يكي دونفر ازاعضاي تيم ملي به تورنمنت هامبورگ درآلمان اعزام شوند نيزهنوزوجود دارد.

کد مطلب 155358

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