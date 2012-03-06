جشنواره سرود دانش آموزان مدارس بخش کهک برگزار شد

کارشناس پرورشی اداره آموزش و پرورش بخش کهک ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: 500 نفر از دانش آموزان مدارس بخش کهک در 30 گروه سرود از سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه دختران و پسران در این جشنواره شرکت کردند.



حسن شهامی با بیان اینکه: هر ساله جشنواره سرود در بین مدارس این بخش برگزار می شود افزود: امسال نیز مانند سال های قبل دانش آموزان مدارس بخش کهک در این جشنواره به رقابت پرداختند.



وی در ادامه عنوان کرد: در جشنواره امسال 60 سرود با موضوع های ایثار، شهدا، رهبر، از خود گذشتگی قرآن و وطن توسط دانش آموزان مدارس مختلف به اجرا درآمد که در پایان این جشنواره مدرسه ابتدائی دخترانه حضرت رقیه روستای صرم، مدرسه ابتدائی پسرانه مالک اشتر روستای ورجان، راهنمائی دخترانه کوثر شهر کهک، راهنمائی پسرانه شهید بهشتی روستای خورآباد، متوسطه دخترانه هانیه روستای صرم و متوسطه پسرانه آزادگان شهر کهک به عنوان گروههای برتر برگزیده شده و مقاطع راهنمایی و متوسطه به مرحله استانی راه پیدا کردند.



