عملیات ساخت درب حرم مطهر حضرت ابوالفضل(ع) در شیراز آغاز شد

به گزارش خبرنگارمهر، استاندار فارس بعد از ظهر سه شنبه در مراسم آغاز ساخت درب حرم مطهر حضرت ابوالفضل(ع) گفت: جایگاه و منزلت این مکان مقدس در نزد شیعیان ، بسیار ارزشمند است و به همین لحاظ نیز اجرای هر طرح مرمتی و بازسازی در آن، به عنوان یک موهبت الهی به شمار می رود.

صادق عابدین افزود: ساخت درب و اجرای سایر طرح های مرمتی و بازسازی عتبات عالیات و حرم مطهر حضرت ابوالفضل (ع)توسط استان فارس، از جمله توفیقات الهی است که باید مورد بهره برداری حداکثری قرار گیرد.

وی با تقدیر از دست اندر کاران اجرایی این طرح اظهار داشت: ارتباط عاطفی و معنوی مردم ایران و کشور عراق بااین فعالیت ارزشمند بیش از گذشته حفظ خواهد شد و ما باید تلاش کنیم تا برای انجام فعالیت های ماندگار در عتبات و عالیات به موفقیت های بیشتری برسیم.

استاندار فارس با اشاره به همکاری مشترک استان فارس و استان ایلام در اجرایی این طرح ابراز امیدواری کرد: وجود و تفکر مردم شریف ما با عشق اهل بیت(ع) آمیخته شده و تاریخ این ویژگی را در خود ثبت خواهد کرد.

این مراسم با آغاز ساخت درب حرم مطهر حضرت ابوالفضل(ع) و رونمایی از ضریح مسلم بن عقیل (ع) در مسجد وکیل شیراز پایان یافت.