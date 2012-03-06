کاشت درختان باعث جلوگیری از آلودگی صوتی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تاج الدینی ظهر سه شنبه در مراسم کاشت درخت در دبستان پسرانه صادقین درجمع دانش آموزان دبستانی و پیش دبستانی و مسئولان ادارات منابع طبیعی، محیط زیست، نماینده ولی فقیه در منابع طبیعی استان البرز، مدیر ترویج منابع طبیعی استان البرز اظهار داشت: درختان آیات خداوند قدرت خدای متعال هستند که در برابر چشمان ما جلوه گر می شوند درختان در فصل بهار شکوفا می شوند و شروع به رشد می کنند و درختان میوه شروع به میوه دادن می کنند.

وی افزود: اگر در بعد از ظهر روزهای تابستان برای استراحت بخواهیم به طبیعت برویم به بوستانهای پر درخت می رویم و آنجا را برای استراحت انتخاب می کنیم زیرا درخت و سایه آن آرامش بخش است .

تاج الدینی تصریح کرد: مثالی در قدیم درباره درخت رایج بود و آن این است که کسی که درخت بکارد عمر طولانی خواهد داشت و کسی که درختی را قطع کند عمرش کوتاه می شود.

وی ادامه داد: پیامبر عزیز اسلام حضرت محمد (ص) فرمودند: کسی که درخت بکارد و این درخت مثمر باشد تا وقتی که درخت بار می دهد ثواب برای او نوشته می شود و پس از مرگ به او خیرات می رسد.

رئیس اداره جهاد کشاورزی ساوجبلاغ تاکید کرد: همه ما باید در حفظ درختان و فضای سبز کوشا باشیم و در این منطقه که ما بیشترین باغات که 18 نوع میوه نیز از این باغات به دست می آید.

وی ابراز امیدواری کرد: شما دانش آموزان و خانواده هایتان می توانید اشاعه دهنده سنت خداپسندانه درختکاری باشید.

گفتنی است این مراسم با عنوان جشن درختکاری در مدرسه صادقین که آموزشگاه همیار نمونه طبیعت است اجرا شد و همراه با اهدای کارت همیار نمونه به چند تن از دانش آموزان بود.